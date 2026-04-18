به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمیل باقرزاده، فعال فرهنگی ایرانی در لبنان نوشت: در لبنان کسی ابهام ندارد که «وحدت ساحات» و فشار ایران کلید رسیدن به آتش‌بس بود. ایران در مذاکرات اسلام‌آباد، آتش‌بس نیم‌بندی در بیروت و ضاحیه ایجاد کرد، اما دولت وابسته به آمریکا در لبنان با جداسازی پرونده لبنان از ایران، مانع از گسترش آن به جنوب شد.

ایران آتش‌بس کامل در لبنان را شرط مذاکره و اجازه تردد در تنگه هرمز قرار داد و این جدا از آمادگی نیروی مسلح ایران برای موشکباران رژیم بود. در واقع ایران از سه وجه فشار را برای اعمال آتش‌بس دنبال می‌کرد.

اسرائیل از آمریکا مهلت گرفت تا بتواند قبل از آتش‌بس جای پای خود را در جنوب لبنان به‌ویژه شهر بنت‌جبیل در فاصله ۵ کیلومتری از سرزمین‌های اشغالی محکم کند. فداکاری و سلحشوری رزمندگان حزب‌الله مانع اشغال بنت‌جبیل شد و آمریکا برخلاف میل اسرائیل، آتش‌بس را اعلام کرد.

ترامپ تلاش کرد این آتش‌بس را به نام خودش، جریان وابسته لبنان و اسرائیل کند. حتی اعلام کرد رئیس‌جمهور لبنان و نتانیاهو باهم گفتگوی تلفنی خواهند کرد، واکنش گسترده و منفی لبنانی‌ها به این خبر این اتفاق را منتفی کرد. و این در حالی‌ بود که حسن فضل‌الله نماینده مقاومت در پارلمان لبنان تأیید کرد ایران ۴ صبح قبل از اعلام آتش‌بس، خبر موفقیت فشارها را به آنها ابلاغ کرده بود.

آتش‌بس حاصل فشار ایران و مقاومت میدانی است، نه مذاکرات لبنان با اسرائیل. در لبنان وقتی اعلام خبر باز شدن مشروط تنگه هرمز پس از آتش‌بس لبنان، منتشر شد هم موج جدیدی از تشکر لبنانی‌ها از ایران را ایجاد کرد.