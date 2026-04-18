به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امیر ارسلان مرادی عصر شنبه در مراسم یادواره شهدای والامقام ارتش شهرستان رودسر که در روستای واجارگاه برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: شهرستان رودسر در عرصه شهادت از جمله شهرستان‌های پیشگام است و شهدایی از جمله مدافعان حرم، مدافعان سلامت، استاندار شهید انصاری، نرجس خانعلی‌پور و شهید علیزاده را تقدیم انقلاب کرده است.

وی با اشاره به عظمت مقام شهدا و خانواده‌های آنان افزود: انسان در برابر عظمت شهدا و خانواده‌هایی که در این محفل حاضر و ناظر هستند، احساس حقارت می‌کند.

مدیر عقیدتی سیاسی ناوگان شمال کشور با استناد به آیات قرآنی گفت: خداوند متعال خطاب به مؤمنانی که در راه او جهاد می‌کنند، جان و مالشان را به بهای بهشت خریده است و این وعده‌ای حق و حتمی است.

مرادی با بیان اینکه پس از انقلاب، با وجود نوبنیان بودن درخت انقلاب، هجمه وسیعی برای انحلال ارتش به امام(ره) وارد شد، تصریح کرد: ارتش گام مهمی در پیروزی انقلاب داشت. تکیه‌گاه حکومت‌های تاریخ ارتش است و اگر ارتش فرو بریزد، کمر آن حکومت خواهد شکست. پس از انقلاب برخی خواهان انحلال ارتش بودند که اگر دفاع جانانه شهید چمران نبود، شاید اتفاقات ناگواری رخ می‌داد.

وی تأکید کرد: قاطبه بدنه ارتش از مردم و برای مردم است و ارتشیان شعار «ارتش فدای ملت» را سر دادند. اگر تدبیر امام راحل و جلوگیری ایشان از انحلال ارتش نبود، چه کسی می‌توانست از حمله رژیم بعث به ایران جلوگیری کند؟ ثمره این ماندگاری در طول هشت سال دفاع مقدس، تقدیم ۴۹ هزار شهید از ارتش به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب بود که چون ستاره‌ای در آسمان شهادت می‌درخشند.

مدیر عقیدتی سیاسی ناوگان شمال کشور با اشاره به سهم شهرستان رودسر در ایثارگری‌ها خاطرنشان کرد: شهرستان رودسر ۲۹۲ شهید تقدیم انقلاب کرده است. از مجموع ۱۳ شهید ارتش گیلان در جنگ رمضان، سه شهید از شهرستان رودسر هستند.

مرادی با بیان اینکه در جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه، هزار شهید از ارتش تقدیم شده است، افزود: ۳۹ هزار شهید از شهدای ارتش متعلق به نیروی زمینی هستند.

وی با اشاره به علل شکل‌گیری جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات دی‌ماه، دو رویدادی بود که زمینه را برای حمله رمضان از سوی رژیم سفاک و آمریکا علیه ملت قهرمان ایران فراهم کرد. در جنگ ۱۲ روزه، رژیم صهیونیستی فرماندهان ارشد ما را به شهادت رساند. آنان به خیال خام خود فکر می‌کردند که اگر بار دیگر چنین اتفاقی بیفتد، نظام آسیب خواهد دید و با شهادت رهبر شهید، رژیم سقوط خواهد کرد، از این رو به انقلاب حمله‌ور شدند.

مدیر عقیدتی سیاسی ناوگان شمال تأکید کرد: اصل این جنگ، نابودی نظام ولایی و قرآنی است. آنان به گمان خود اگر رهبر را شهید کنند، نظام از بین خواهد رفت، اما ملت ما از ملت صدر اسلام والاتر هستند. ملت ما همچون ملت‌های نسل‌های گذشته، اسلام و قرآن را رها نکردند و به جای امام شهید، رهبری را به دست گرفتند.

حجت‌الاسلام مرادی در پایان گفت: وقتی استکبار بیدار شد، نه با یک نفر، بلکه با یک ملت مواجه گردید و آن شیطان بزرگ یعنی ترامپ و نتانیاهوی کودک‌کش را سر جای خود نشاند.