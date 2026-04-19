به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دنیل لیوی مذاکره کننده سابق رژیم صهیونیستی اذعان کرد، سیاست های نتانیاهو باید برای همگان آشکار شود. او به دنبال سوء استفاده از تنش ها در منطقه برای برجای گذاشتن بالاترین میزان ویرانی و اشغال زمین های بیشتر کشورهای همسایه است.

وی اضافه کرد، این روند در غزه، کرانه باختری و سوریه در حال اجرا است. نتانیاهو به دنبال تضعیف کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است و می دانست که حمله به ایران باعث حمله به کشورهای مذکور می شود. او برای اجرای پروژه «اسرائیل بزرگ» تلاش می کند.

لیوی بیان کرد، تل آویو، آمریکا را به جنگ با ایران وادار کرد. به همین دلیل انتقادات اعضای کنگره از این جنگ افزایش یافته و آنها خواهان عدم فروش برخی سلاح ها به رژیم صهیونیستی هستند. اما در خصوص مسئله فلسطین، واشنگتن از تل آویو برای نسل کشی حمایت تمام قد می کند. ترامپ می داند که نتانیاهو او را فریب داده و با او بازی کرده و اطلاعات غلطی به وی داده تا وارد جنگ با ایران شود اما اعتراف به این مسئله برای ترامپ سخت است.