۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۲۲

اعتراف وزیر صهیونیست به کشاندن آمریکا به جنگ با ایران

اعتراف وزیر صهیونیست به کشاندن آمریکا به جنگ با ایران

وزیر کشاوری رژیم تل‌آویو در اظهارات جدید خود اذعان و اعتراف کرد که این رژیم موفق شده است دولت ترامپ را به جنگ با ایران بکشاند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، آوی دیختر، وزیر کشاورزی رژیم صهیونیستی و عضو پارلمان این رژیم این هفته طی گفت‌وگو با رادیوی عبری‌زبان «ریشت بیت» اعتراف کرد که «اسرائیل، ایالات متحده آمریکا را به جنگ با ایران کشانده است».

دیختر گفته است: «واقعیت این است که سطح سیاسی در "اسرائیل"، از جمله نخست وزیر نتانیاهو، وزیر سابق رون درمر (وزیر امور راهبردی) عملا موفق شده‌اند، ایالات متحده را به جنگ به معنای واقعی خود در کنار "اسرائیل" سوق دهند و نتایج این جنگ، از اهمیت بسزایی برخوردار است».

وی همچنین گفته است: «ایران محور مرکزی (در دشمنی با "اسرائیل") است و اینکه ایالات متحده در کنار ما در جنگ علیه ایران باشد، مسئله‌ای است که از زمان تشکیل "اسرائیل" رخ نداده بود. بدون آمریکا، این کار به‌تنهایی انجام نمی‌شد».

این اظهارات دیختر در تأیید اظهارات کامالا هریس، معاون بایدن و نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. وی شب گذشته نتانیاهو را متهم کرد که رئیس جمهور آمریکا را به اقدام نظامی علیه ایران سوق داده است که مردم آمریکا مخالف آن بوده‌اند.

کامالا هریس دولت ترامپ را فاسدترین، بی‌رحم‌ترین و فشل‌ترین دولت در تاریخ آمریکا دانست و شخص ترامپ را فاقد اعتماد به نفس توصیف کرد و درباره چرایی حمله و جنگ علیه ایران گفت: این اقدام تلاشی مأیوسانه برای منحرف کردن افکار عمومی از اسناد جزیره ابستین است.

گفته شده است قبل از جنگ، اسناد منتشر شده از تاجر جنسی و جنایت کار بشری «ابستین» که عامل و جاسوس رژیم صهیونیست بوده، منجر به جنجال شد. چرا که تصاویر ترامپ در کنار این جنایت‌کار بدنام وجود داشت و این احتمال وجود دارد که رئیس جمهور آمریکا نیز آلوده به جنایت‌های جریان ابستین است.

کد مطلب 6805635

    • IR ۰۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      همش دروغ اینا همشون یکین تسخیر شدن تا ۱۰۰ میلیون کشته تو این ۵۰ سال نگیرن ول کن نیستن
    • IR ۰۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      با امریکا اسرائیل زبان نفهم فقط با زبان زور باید حرف زد
    • صادق IR ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      دنیای عجیبی ست،دوچهره پلیددردوکشورغاصب برای ایران باآن تمدن دیرینه اش خط ونشان میکشند!.ترامپ میکربی ازکشورآمریکاکه باتوحش،برده داری،جنایت وغارتگری برعلیه ساکنان بومی شکل گرفته وقطره قطره خون بیگناهان درگوشت وپوست واستخوان مردمانش تنیده شده،ازآنسوی جهان واسرائیل باغصب سرزمین فلسطینیان،باهمان توحش دیرینه ازاین سو می آیندبه خاک ایران تجاوزمیکنندوهزاران انسان بیگناه غیرنظامی رابه خاک وخون میکشد!وآنانکه دراین شبکه های دروغپردازمدام دم ازحقوق بشرمیزنندازاین متجاوزان حمایت میکنند!

