گاردین: ادعاهای ترامپ با واقعیت میدانی همخوانی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین در تحلیلی به مقایسه ادعای پیروزی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جنگ ایران با ادعای پیروزی جرج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا در عراق پرداخت و نوشت که این ادعاها با واقعیت های میدانی همخوانی ندارد.

به نوشته این رسانه انگلیسی، ترامپ در آستانه از سرگیری مذاکرات اسلام آباد، در رشته پست هایی در شبکه اجتماعی تروث سوشال مدعی پیروزی قاطع شد و اعلام کرد که تنگه هرمز بازگشایی شده و ایران دیگر از بستن آن به عنوان سلاح نظامی استفاده نخواهد کرد.

گاردین این ادعا را توجیهی متزلزل برای یک «دور افتخار» توصیف کرد، زیرا پیش از آغاز جنگ، تنگه هرمز کاملاً باز بود و این جمهوری اسلامی ایران است که اکنون توانایی خود در کنترل تنگه را به اثبات رسانده است.

این گزارش با اشاره به ادعای ترامپ مبنی بر تعلیق نامحدود برنامه هسته ای ایران، آنرا با توجه به سابقه پیچیده و طولانی اختلافات هسته ای، قابل تردید ارزیابی کرد.

گاردین خاطرنشان ساخت که برخلاف پیش بینی ترامپ و نتانیاهو، نظام جمهوری اسلامی ایران فرو نپاشیده و با عزم راسخ به بقای خود ادامه می دهد؛ موفقیتی که با توجه به عدم توازن قوای نظامی، به خودی خود یک پیروزی برای تهران محسوب می شود.