  1. جامعه
  2. شهری
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

تونل توحید و تونل امیرکبیر امشب مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل توحید و تونل‌ امیرکبیر، هر دو مسیر تونل توحید و هر دو دهانه تونل‌ امیرکبیر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

مسیرهای جایگزین تونل توحید:

مسیر جایگزین به سمت شمال: بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری بزرگراه چمران
مسیر جایگزین به سمت جنوب: بزرگراه نواب صفوی بزرگراه یادگار امام (ره)

مسیرهای جایگزین تونل امیرکبیر:

مسیر جایگزین به سمت شمال: بزرگراه امام علی (ع)خیابان دماوند به سمت شرق و سپس شمال (بسته به مقصد)
مسیر جایگزین به سمت جنوب: بزرگراه امام علی (ع) خیابان دماوند به سمت غرب و سپس جنوب (بسته به مقصد)

کد مطلب 6804834

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها