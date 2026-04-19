تونل توحید و تونل امیرکبیر امشب مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل توحید و تونل امیرکبیر، هر دو مسیر تونل توحید و هر دو دهانه تونل امیرکبیر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.
مسیرهای جایگزین تونل توحید:
مسیر جایگزین به سمت شمال: بزرگراه شیخ فضلالله نوری بزرگراه چمران
مسیر جایگزین به سمت جنوب: بزرگراه نواب صفوی بزرگراه یادگار امام (ره)
مسیرهای جایگزین تونل امیرکبیر:
مسیر جایگزین به سمت شمال: بزرگراه امام علی (ع)خیابان دماوند به سمت شرق و سپس شمال (بسته به مقصد)
مسیر جایگزین به سمت جنوب: بزرگراه امام علی (ع) خیابان دماوند به سمت غرب و سپس جنوب (بسته به مقصد)
