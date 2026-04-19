ابوذر بیوکافی «قله ظهور» را اجرا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نماهنگ «قله ظهور» کاری مداح اهل بیت ابوذر بیوکافی منتشر شد.
شاعر این اثر که در استودیو حریم تولید شده مجتبی حاذق، تنظیم کننده، حسن دینا و تدوینگر یوسف نظامی است.
بهنام تو ما سربلند عالمیم
بهیاد تو آرامش دمادمیم
پُر از شادی و شور و خالی از غمیم
غمی نداریم تا
تویی امام ما
پناهندهایم گوشهی نگاه تو
سر و جون ما هم فدای راه تو
که این سرزمین بوده در پناه تو
غمی نداریم تا
تویی امام ما
تویی امتداد امیر غدیر
تویی بیبدیل و تویی بینظیر
میخونم منم مثل تو روز و شب
امیری حسین و نعم الامیر
به عشق تو ایران ما زبانزده
به نام تو این سرزمین سرآمده
که پُشت همه دشمنو زمین زده
ببین چه تابانه
همیشه ایرانه
یهروزی سیاهی به نور میرسه
و موسی به وادی طور میرسه
و ایران به قلهی ظهور میرسه
که حرف سلمانه
اُمیدم ایرانه
به سبز و سفید و به سرخش قسم
که آخر به روز ظهور میرسم
