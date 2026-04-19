به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر یکشنبه در حاشیه آیین تجلیل از خانواده شهدای جنگ تحمیلی سوم با حضور موکب‌داران عراقی از استان کربلا و اهالی طویریج ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: مردم بوشهر در برهه حساس جنگ تحمیلی سوم با تقدیم بالاترین نشانه‌های ایثار و فداکاری، دین خود را به انقلاب اسلامی ادا کردند و نام خود را در تاریخ مقاومت ایران اسلامی ثبت کردند.



وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل خانواده‌های معظم شهدا، تصریح کرد: صبر و وفاداری این خانواده‌های بزرگوار سرمایه‌ای عظیم برای نظام اسلامی و پشتوانه‌ای ارزشمند برای جامعه امروز ماست و تداوم تکریم آنان، یک وظیفه الهی و رسالت همیشگی همه مسئولان و آحاد مردم است.



فرماندار بوشهر با بیان اینکه خانواده‌های شهدا الگویی ماندگار برای همه نسل‌ها هستند، افزود: فرهنگ مقاومت در مردم شهیدپرور بوشهر ریشه‌دار و نهادینه شده و ادامه راه شهدا، کمترین کاری است که می‌توانیم در قبال این ایثارگری‌های بی‌منت انجام دهیم.

وی با اشاره به اتحاد و همدلی مردم ایران و عراق، خاطرنشان کرد: هم‌افزایی فرهنگی و وحدت مثال‌زدنی میان مردم ایران و عراق، به‌ویژه حضور موکب‌داران عراقی از کربلا و اهالی طویریج در کنار مردم بوشهر، جلوه‌ای از پیوندهای معنوی و عمیق دو ملت است.

فرماندار بوشهر در پایان ضمن تقدیر از این اقدام ارزشمند ستاد عتبات عالیات، تأکید کرد: ارج نهادن یاد و خاطره شهدا و تکریم خانواده‌های آنان وظیفه‌ای انسانی است.

این آیین به همت ستاد عتبات عالیات استان، با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر، فرماندار شهرستان بوشهر، خانواده‌های معظم شهدای جنگ تحمیلی سوم، موکب‌داران عراقی از استان کربلا و اهالی طویریج در محل قدمگاه متبرکه عباس‌العلی شهر بوشهر برگزار شد.