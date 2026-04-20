به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وی در سخنرانی خود در افتتاح یکی از بزرگ‌ترین نمایشگاه‌های صنعتی جهان، با انتقاد تند از افزایش هزینه‌های نظامی در سطح جهان، عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد را نیز زیر سؤال برد و از ناتوانی این نهاد در اقدام مؤثر انتقاد کرد.

رئیس‌جمهور ۸۰ ساله برزیل تأکید کرد که در قرن بیست‌ویکم قابل قبول نیست که بحران‌هایی مانند گرسنگی، بی‌سوادی و دسترسی نداشتن میلیاردها نفر به برق همچنان حل‌نشده باقی بماند، در حالی که حدود ۲.۷ تریلیون دلار صرف جنگ‌ها می‌شود.

وی همچنین خواستار آن شد که فناوری‌های نوین به‌جای خدمت به جنگ، در مسیر ایجاد «جهانی پایدارتر و امن‌تر» به کار گرفته شوند.

این رهبر چپ‌گرا با اشاره به تناقض‌های آشکار در جهان گفت: «در حالی که فضانوردان به ماه سفر می‌کنند، زنان و کودکان در خاورمیانه به‌طور تصادفی در بمباران‌ها کشته می‌شوند.»

وی در ادامه انتقادات خود، علاوه بر رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، شورای امنیت سازمان ملل را نیز مورد انتقاد قرار داد و یادآور شد که این شورا با هدف حفظ صلح و جلوگیری از تکرار فجایع جنگ جهانی دوم تأسیس شده است.

او در پایان با اشاره به افزایش درگیری‌ها در جهان اعلام کرد که تعداد این منازعات به بالاترین سطح از سال ۱۹۴۵ رسیده و قدرت‌های بزرگ در برابر آن‌ها نقش تماشاگر را ایفا می‌کنند؛ موضوعی که به گفته او، پرسش‌هایی جدی درباره کارآمدی شورای امنیت ایجاد می‌کند.