به گزارش خبرگزاری مهر، آلن ایر سخنگوی پیشین فارسی‌ زبان وزارت خارجه آمریکا در سخنانی به سی ان ان گفت: سیاست با آنچه در رسانه های اجتماعی بیان می شود، فرق دارد. اینطور نیست که تنگه (هرمز) پس از باز شدن توسط ایران، به حالت قبل بازگشته باشد.

سخنگوی پیشین فارسی‌ زبان وزارت خارجه آمریکا در این خصوص ادامه داد: ایران هرگز تنگه را (به طور کامل) باز نکرد. ایران همیشه گفته است که عبور محدود، هماهنگ با نیروی دریایی سپاه پاسداران انجام می‌شود، و عوارض دریافت خواهد شد.

آلن ایر سپس افزود: اما واقعیت این است که در توانایی کشتی‌ ها برای عبور از تنگه تغییر قابل توجهی ایجاد نشده است. ایران همچنان آن را در این وضعیت نگه می‌دارد تا به خواسته خود برسد. و از نظر اینکه چقدر به توافق نزدیک هستیم، اصلاً نزدیک نیستیم. هنوز اختلافات اساسی بین دو طرف باقی است.