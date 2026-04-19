۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۳۶

مقام سابق آمریکا: تنگه هرمز بسته خواهد ماند تا ایران به خواسته‌اش برسد

سخنگوی فارسی‌ زبان پیشین وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: تنگه هرمز بسته خواهد ماند تا ایران به خواسته‌اش برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آلن ایر سخنگوی پیشین فارسی‌ زبان وزارت خارجه آمریکا در سخنانی به سی ان ان گفت: سیاست با آنچه در رسانه های اجتماعی بیان می شود، فرق دارد. اینطور نیست که تنگه (هرمز) پس از باز شدن توسط ایران، به حالت قبل بازگشته باشد.

سخنگوی پیشین فارسی‌ زبان وزارت خارجه آمریکا در این خصوص ادامه داد: ایران هرگز تنگه را (به طور کامل) باز نکرد. ایران همیشه گفته است که عبور محدود، هماهنگ با نیروی دریایی سپاه پاسداران انجام می‌شود، و عوارض دریافت خواهد شد.

آلن ایر سپس افزود: اما واقعیت این است که در توانایی کشتی‌ ها برای عبور از تنگه تغییر قابل توجهی ایجاد نشده است. ایران همچنان آن را در این وضعیت نگه می‌دارد تا به خواسته خود برسد. و از نظر اینکه چقدر به توافق نزدیک هستیم، اصلاً نزدیک نیستیم. هنوز اختلافات اساسی بین دو طرف باقی است.

    • IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      واشنگتن به دنبال تسلط بر نفت ایران بود مذاکره تهران با واشنگتن در اسلام آباد پاکستان هم غلط و اشتباه بوده است. دولت وحشی آمریکا جنایتکار به دنبال تغییر حکومت نظام در ایران بود مذاکره ایران با مسئولان وحشی آمریکا جنایتکار در اسلام آباد پاکستان هم غلط و اشتباه بوده است.
    • IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      آمریکا و رژیم صهیونیستی همزمان در ۲۸فوریه ( ۹ اسفند) تجاوز نظامی علیه ایران را آغاز کردند که طی آن بیت رهبری، مراکز هسته‌ای، نظامی و غیرنظامی در سراسر کشورمان هدف قرار گرفت. این اقدام با پاسخ فوری و مستمر نیروهای مسلح ایران علیه منافع آمریکا و رژیم‌صهیونیستی در منطقه مواجه شد. در نتیجه این جنگ، حداقل سه هزار و ۳۷۵ نفر شهید شدند که بخش قابل توجهی از آنها را غیرنظامیان تشکیل می‌دهند.
    • IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      ایران چیزی،بیشتر از تنگه هرمز داردواونم حق هست
    • IR ۱۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      ترامپ جنایتکار در جنگ 12 روزه و هم در جنگ 40 روزه مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در دادگاه بین المللی محاکمه و مجازات شود. نتانیاهو جنایتکار در جنگ 12 روزه و هم در جنگ 40 روزه مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در دادگاه بین المللی محاکمه و مجازات شود.
    • IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      ولی اما ما دیگر نگران تشدید درگیری در خاورمیانه نیستیم چون به خاطر که و ما به دنبال گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و مزدورانشان هستیم به جنایتکاران جنگی هشدار داده بودیم که با دم شیر باز نکنند سپاه منطقه را برای سربازان آمریکا جهنم کرد!
    • حسام هاشمی IR ۰۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      امریکا از اونسر دنیا در خلیج فارس در خانه و سرزمین دیگر ملت ها به دنبال چیزی جز غارت تجاوز و قتل نبوده و نیست و نخواهد بود. ...تنگه هرمز یعنی ایران بزرگ و متحد سالیان سال مجانی نفت اعراب رو انتقال دادید و سلاح وارد منطقه کردید و به واسطه همین تنگه ، پس دولت ایران هرگونه که بخواهد وهر موقع صلاح بداند و تا زمانی که بخواهد قانون بر تنگه هرمز اجرایی خواهد کرد ...به امید سربلندی و اقتدار ایران تا ابد اسلامی

