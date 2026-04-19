۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۰۴

دستگیری عامل انتشار مطالب ضد نیروهای مدافع وطن

دستگیری عامل انتشار مطالب ضد نیروهای مدافع وطن

مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که در فضای مجازی مطالبی بر ضد نیروهای مدافع وطن منتشر می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: بر اساس رصدهای مستمر و دقیق پلیس تهران ، مشخص شد فردی در بستر شبکه‌های اجتماعی اقدام به انتشار مطالب موهن علیه کشور و نیروهای مدافع وطن و دفاع مقدس می‌کند.

متهمه همچنین به کرات خواستار حمله مستقیم دشمنان خارجی ( رژیم صهیونیستی و آمریکا ) علیه کشور شده بود.

با اقدامات سازمان اطلاعات پلیس پایتخت، این فرد شناسایی و دستگیر شد.

متهمه پس از دستگیری ضمن ابراز ناراحتی از نتایج جنگ سوم دفاع مقدس، قساوت دشمن در حمله به مردم و مناطق مسکونی را واقعیتی تلخ عنوان کرده و از فعالیت‌های مجازی گذشته خود اظهار پشیمانی نمود و این طرز تفکر را محصول تبلیغات و بمباران خبری دشمن دانست.

مرکزاطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تأکید کرد: بسترهای فضای مجازی تحت رصد و پایش مستمر پلیس قرار داشته و هرگونه اقدام علیه امنیت ملی و ارزش‌های دفاع مقدس با اقتدار و جدیت مورد برخورد قانونی قرار می‌گیرد .

کد مطلب 6805401

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    IR ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      ادعای توبه پس از دستگیری، قابلیت ارزیابی ندارد و نباید به مجازات گره بخورد. این طوری هر مجرمی پس از دستگیری ادعای بی‌تقصیری می‌کند. شبکه‌های مجازی برای دیگران هم هست پس چرا دیگران گول نمیخورند؟! ثانیا گول خوردن به معنای ارائه اطلاعات غلط به یک فرد است در حالی که ضدانقلاب در معرض اطلاعات درست هم هست. پس دروغ می‌گویند.
    IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      درس عبرتش کنید
    IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه فقط دستگیر می‌شوند...پس کی و چگونه مجازات می‌شوند..چرا مجازات نمی‌شوند ؟!
    IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      0 0
      پاسخ
      باید اشدمجازات بشه خائن وطن فروش

