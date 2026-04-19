احمدی: سرانه آموزشی بوشهر به بیش از ۷ متر مربع افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم احمدی یکشنبه شب در ایستگاه رسانه‌ای با تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان، دانش‌آموزان و هموطنان کشور در جنایت اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: در چنین شرایطی نقش رسانه‌ها در تبیین واقعیت‌ها بسیار مهم و اثرگذار است.



وی افزود: امروز با سه پدیده مهم «میدان»، «خیابان» و «دیپلماسی» مواجه هستیم که هر کدام نقش خود را در تحولات کشور ایفا می‌کنند، اما حلقه اتصال این سه حوزه، رسانه است و اگر رسانه‌ها واقعیت‌های میدان و اتفاقات جامعه را به درستی برای مردم تبیین کنند، قطعاً نگرانی‌ها و ابهامات در جامعه کاهش می‌یابد.



مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر تصریح کرد: اتفاقاتی که در میدان و خیابان رخ می‌دهد و همچنین روندهای دیپلماسی، زمانی به درستی درک می‌شود که توسط اصحاب رسانه برای مردم تشریح شود؛ در غیر این صورت روایت‌های نادرست و اخبار جعلی می‌تواند افکار عمومی را دچار نگرانی کند.



احمدی با قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه گفت: خبرنگاران با وجود همه سختی‌ها، شبانه‌روز در حال تولید محتوا و انتقال واقعیت‌ها به جامعه هستند و نقش آنان در بسیاری از مواقع کمتر از فعالان میدان و خیابان نیست.



وی در ادامه با اشاره به وضعیت فضاهای آموزشی استان بوشهر اظهار کرد: طی سال‌های اخیر برنامه مشخصی برای ارتقای سرانه فضای آموزشی استان تدوین شد که این موضوع با همکاری خیرین مدرسه‌ساز و تلاش همکاران در اداره کل نوسازی مدارس دنبال شده است.



احمدی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، مقرر بود تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴ سرانه فضای آموزشی استان به هفت متر مربع به ازای هر دانش‌آموز برسد که خوشبختانه با تلاش مجموعه نوسازی مدارس و مشارکت خیرین، این هدف محقق شد.

احداث ۳۱۸ کلاس درس در دستور است



وی ادامه داد: برنامه جدید ما افزایش این سرانه به هفت و نیم متر مربع به ازای هر دانش‌آموز تا پایان سال جاری است که در این راستا احداث ۳۱۸ کلاس درس در دستور کار قرار دارد.



مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر با اشاره به هزینه اجرای این پروژه‌ها گفت: مجموع اعتبار مورد نیاز برای احداث این ۳۱۸ کلاس درس حدود دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که بخش قابل توجهی از پروژه‌ها تأمین اعتبار و تعیین پیمانکار شده و هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی مناسب در حال اجرا هستند.



وی بیان کرد: بر اساس برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی شده، بخشی از این پروژه‌ها در هفته دولت و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و بخش دیگری نیز در دهه فجر سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهد رسید.



احمدی همچنین با اشاره به اجرای نهضت مدرسه‌سازی در کشور گفت: این موضوع به عنوان یکی از گفتمان‌های مهم دولت در دستور کار قرار دارد و در سفرهای استانی دولت نیز توجه ویژه‌ای به توسعه فضاهای آموزشی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شده است.



وی افزود: استان بوشهر در اجرای پروژه‌های نهضت مدرسه‌سازی با ۹۶.۵ درصد پیشرفت فیزیکی در رتبه نخست کشور قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان خردادماه امسال این طرح در استان به طور کامل به پایان برسد.



مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به نامگذاری برخی مدارس به نام شهدای اخیر اشاره کرد و گفت: در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، چندین مدرسه در استان به نام این عزیزان نامگذاری شده است.



وی افزود: یکی از مدارس استان در خردادماه امسال به نام «امام شهید سید علی حسینی خامنه‌ای» افتتاح خواهد شد و در شهرستان تنگستان نیز مدرسه‌ای با نام «شهید تنگسیری» به بهره‌برداری می‌رسد.



احمدی ادامه داد: در شهرستان دشتی نیز مدرسه‌ای که با مشارکت خیرین در حال ساخت است به نام «شهیدان شهیدی» نامگذاری شده که دو دانش‌آموز شهید این منطقه قرار بود نخستین دانش‌آموزان آن باشند.



وی بیان کرد: این دانش‌آموزان در یک مدرسه چادری تحصیل می‌کردند و با تلاش خیرین قرار بود مدرسه‌ای مناسب برای آنان ساخته شود تا از مهرماه در فضای آموزشی استاندارد تحصیل کنند، اما متأسفانه پیش از تحقق این آرزو به شهادت رسیدند.



مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر افزود: خیر مدرسه‌ساز که ابتدا قصد داشت این مدرسه را به نام مادر خود نامگذاری کند، پس از اطلاع از این حادثه با افتخار پذیرفت مدرسه به نام شهدای این خانواده نامگذاری شود که این موضوع در شورای آموزش و پرورش نیز به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به وضعیت مدارس عشایری استان گفت: خوشبختانه در استان بوشهر مدارس چادری عشایری با جمعیت بالای ۱۰ دانش‌آموز به طور کامل جمع‌آوری شده و تلاش شده است دانش‌آموزان در فضاهای آموزشی استاندارد تحصیل کنند.



احمدی همچنین از ساخت مدرسه‌ای دیگر در شهرستان بوشهر با عنوان «فرشته‌های میناب» خبر داد و گفت: برنامه کلنگ‌زنی این مدرسه با مشارکت خیرین تا پایان ماه جاری انجام خواهد شد.



وی در پایان ضمن قدردانی مجدد از تلاش‌های اصحاب رسانه تأکید کرد: خبرنگاران نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و تبیین دستاوردهای حوزه آموزش و پرورش و مدرسه‌سازی دارند و امیدواریم با همراهی رسانه‌ها بتوانیم گام‌های مؤثرتری در مسیر توسعه فضاهای آموزشی استان برداریم.