ارائه ۸۴ خدمت غیر حضوری به بیمه شدگان تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه جلسات بررسی وضعیت پیشرفت طرح‌های تحول‌آفرین بیست‌گانه، جلسه بررسی طرح‌ رضایتمندی مبتنی بر نظارت مردمی و ارتقای نظام پاسخگویی و طرح بیمه متمرکز و یکپارچه‌سازی شعب با حضور مدیرعامل، قائم‌مقام و جمعی از معاونین و مدیران سازمان برگزار شد.

مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، با تأکید بر پاسخگویی صحیح و کامل به بیمه‌شدگان و بازنشستگان گفت: ارتقای نظام پاسخگویی قطعاً در تقویت رضایت ذی نفعان موثر است و باید افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی با برقراری تماس با مرکز ارتباطات مردمی و بدون مراجعه به واحدهای اجرایی؛ پاسخ و راهنمایی لازم را دریافت کنند و در این میان استفاده از دستیار هوش مصنوعی برای تکمیل پاسخگویی‌ها مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وی در خصوص سرویس‌های غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی نیز اظهار داشت: در حال حاضر ۸۴ خدمت از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی ارائه می‌شود که در کاهش بار مراجعه و اتلاف وقت و هزینه بیمه‌شدگان بسیار تأثیرگذار است و باید با تقویت این سامانه و اتصال‌های برخط با سازمان‌های مربوطه، شاهد کمترین مراجعه بیمه‌شدگان به شعب باشیم.