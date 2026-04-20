«آقایی زیر بیرق ابالفضل» ویژه نامه خیمه در سوگ رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه نامه نشریه خیمه در سوگ امام شهید ایران با عنوان «آقایی زیر بیرق ابالفضل» به زودی عرضه می شود.

این ویژه نامه در بخش های زیر به معرفی گوشه هایی از شخصیت رهبر شهید انقلاب پرداخته است.

بخش اول ۲۰ رویداد خاص از زندگی رهبر شهید از کودکی و جوانی تا دوران جنگ را با عکسهای ویژه و کمتر دیده شده روایت کرده است. روایت هایی از سفرهای رهبر شهید به کربلا ،سوریه مکه و هند با عکسهای خاص را در قاب های ماندگار می خوانید.

بخش دوم گفت وگویی با آیت الله سیدمجتبی خامنه ای و نیز ایت الله سید مصطفی خامنه ای را درباره زندگی خصوصی پدرشان می خوانید

بخش سوم با یادداشتهایی از چهرههای حوزوی و دانشگاهی به تبیین میراث شهادت و شخصیت آن رهبر حکیم پرداخته است. یادداشت هایی از محسن الویری، عطا الله مهاجرانی مرتضی جوادی ،آملی بیژن عبدالکریمی، محسن اسماعیلی، حسن خجسته را در این بخش می خوانید

بخش چهارم ویژه ،نامه ابعادی از زندگی ،ادبی شعری و نویسندگی رهبر شهید انقلاب را در مقالاتی از غلامعلی حداد عادل و محسن مومنی معرفی می همچنین گزیده ای از سروده های ویژه شاعران در سوگ آن حکیم دوران در این بخش آمده است.

بخش پنجم نیز به یادبود شهید مصباح الهدی باقری کنی اختصاص یافته و روایت هایی از دوستان نزدیک آن شهید را می خوانید.

در بخش ششم موزه هدایای حضرت آیت الله خامنه ای و جزئیات آثار اهدا شده معرفی شده اند.

بخش هفتم مجله نیز ارتباط ویژه و توجه رهبری به آستان قدس رضوی ترسیم شده است.

همچنین در سرمقاله این شماره محمدرضا زائری مدیر مسئول مجله، به معرفی خاطرات ناگفته ای از ارتباطات اجتماعی و فرهنگی رهبر شهید پرداخته است.

