حمایت ۲هزار و ۵۲۵میلیارد ریالی از نوسازی ادوات کشاورزی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پرداخت این تسهیلات، ۱۱۵ درصد سهمیه ابلاغی را پوشش می‌دهد و گامی مهم در نوسازی ماشین‌آلات و کاهش هزینه‌های تولید محسوب می‌شود، افزود: در قالب این تسهیلات، ۴۲ دستگاه کمباین برداشت غلات وارد ناوگان مکانیزاسیون استان شده که نقش مؤثری در کاهش ریزش و ضایعات محصول در فصل برداشت دارد.

وی افزود: علاوه بر این، ۱۱۰ دستگاه تراکتور باغی برای ارتقای مکانیزاسیون در باغات استان تأمین شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: سه دستگاه کمباین برداشت برنج و ۳۱۲ دستگاه ادوات دنباله‌بند شامل کارنده‌ها، سمپاش‌ها و بیلرها نیز در اختیار کشاورزان قرار گرفته و توان فنی واحدهای تولیدی را افزایش داده است.

شفیعی اظهار کرد: برای مقابله با خسارات سرمازدگی نیز ۲ سامانه ضدسرمازدگی به باغات استان تخصیص یافته است.

وی درباره توسعه فناوری در واحدهای تولیدی گفت: چهار واحد مرغداری به سیستم‌های اتوماسیون، قفس‌های اتوماتیک و دانخوری هوشمند مجهز شده‌اند و در بخش گلخانه‌ای نیز یک واحد گلخانه به اتوماسیون و یک واحد دیگر به سیستم گرمایشی جدید تجهیز شده است.

شفیعی خاطرنشان کرد: همچنین ۲ مزرعه پرورش ماهی استان برای تأمین برق اضطراری به دیزل ژنراتور مجهز شده‌اند که این اقدام نقش مهمی در کاهش ریسک تولید و افزایش بهره‌وری دارد.