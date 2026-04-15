به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی روز چهارشنبه از صادرات ۹۰ درصد محصولات گلخانه ای آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: صادرات بخش کشاورزی کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۲ درصد رشد داشت. در خصوص تخم مرغ نیز در مواقعی که در بازار داخل خللی وارد نشود، صادرات انجام می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی میزان تولید شیر استان را ۷۵۰ هزار تن در سال اعلام کرد و گفت: میزان تولید گوشت قرمز استان ۶۳ هزار تن در سال است.

آذربایجان‌شرقی رتبه اول فرآوری و صادرات خرما در کشور را دارد بدون یک نخل خرما

شفیعی عنوان کرد: آذربایجان‌شرقی ۸۵۰ کارخانه صنایع تبدیلی کشاورزی دارد که ظرفیت آنها مجموعاً ۵.۵ میلیون تن است. تولیدکنندگان استان از بسیاری مناطق کشور مواد خام کشاورزی را جذب کرده و فرآوری می کنند. آذربایجان‌شرقی رتبه اول فرآوری و صادرات خرما در کشور را دارد در حالی که حتی یک نخل خرما نیز در استان وجود ندارد. همچنین در زمینه صادرات آجیل و کشمش نیز آذربایجان شرقی از استانهای شاخص کشور است.

وی گفت: نرخ رشد اقتصادی در بخش کشاورزی کشور در سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ از منفی ۲.۲ درصد به مثبت ۳.۶ درصد در سال زراعی ۱۴۰۴_۱۴۰۳ افزایش یافت که نشان دهنده رشد مناسب این بخش است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی گفت: بخش کشاورزی حوزه پر چالشی است که با مسائل مختلفی روبروست. امسال بارندگی مناسبی را تجربه کردیم اما افزایش رطوبت خطر بروز زنگ زرد گندم را افزایش می دهد که یک چالش اساسی است. البته همکاران ما در حال مبارزه با زنگ زرد گندم هستند.

شفیعی ادامه داد: در بخش دام و طیور چالش اصلی تامین سرمایه در گردش است چرا که انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره باعث شد تا نهاده‌های موردنیاز این بخش افزایش قیمت داشته باشد. برای حل این مسأله بانک کشاورزی یک خط اعتباری را برای مرغداران و دامداران ایجاد کرد تا بتوانند به صورت اعتباری اقدام به خرید نهاده‌های موردنیاز خود کنند که در آذربایجان شرقی نیز تا امروز ۲.۲ همت با استفاده از این خط اعتباری توسط دامداران و مرغداران خرید نهاده انجام شده است و بیش از ۲۵۰ بهره‌بردار بخش کشاورزی از این خط بهره‌مند شده اند.

وی اضافه کرد: دولت نهاده را صرفاً از طریق تشکل‌ها در اختیار دامداران کوچک قرار می‌دهد و برخی که تصمیم دارند دامداری خود را به سمت دامداری نیمه صنعتی پیش ببرند نیز از تسهیلات بانکی بهره‌مند می‌شوند. در سیستم بازارگاه برای کلیه تولیدکنندگان نهاده تعلق می گیرد. البته دامداران کوچک و روستایی از طریق تشکل‌ها نهاده خود را تحویل می گیرند که برای این تشکل ها و حتی کارخانجات خوراک دام نیز امکان ایجاد خط اعتباری وجود دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی کم آبی را یکی دیگر از چالش ها اساسی حوزه کشاورزی دانست و افزود: افزایش بارندگی در یک سال زراعی نباید اینطور برداشت شود که مسأله کم آبی در حوزه کشاورزی حل شده است بلکه تاکید ما در ارتباط با کشاورزان این است که اساسی ترین چالش ما در این حوزه کم آبی است.

شفیعی ادامه داد: وزارت نیرو و معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تمهیداتی را برای مسأله‌ کم آبی اتخاذ می کنند که در جهادکشاورزی این تمهیدات در شکل های مختلفی از جمله توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، انتقال آب از طریق لوله، لاینینگ کانال‌های موجود برای افزایش بهره‌وری آب انجام می‌شود. این طرح دارای اعتبارات دولتی است و بخشی از آنها نیز با مشارکت خود مردم انجام می‌شود.

فرونشست زمین در دشت‌های تبریز، مرند، سراب و شبستر

وی گفت: از سه حوضه آبریزی که در استان وجود دارد، حوضه آبریز دریاچه ارومیه با مشکلات جدی روبه‌روست و بهبود نسبی وضعیت دریاچه به خاطر بارندگی‌های امسال باعث نمی شود که برنامه‌هایی که در حوزه الگوی کشت داریم را کنار بگذاریم. در چاههای کشاورزی نیز با مشکلاتی مواجه هستیم و در دشت‌های شبستر، مرند و بخشی از دشت تبریز و سراب شاهد فرونشست زمین هستیم بنابراین باید برداشت از آب های زیرزمینی را نیز مدیریت کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی متذکرد: علاوه بر اقدامات عمرانی، برخی فعالیت‌های ترویجی نیز در زمینه حل مشکل آب صورت می‌گیرد و تلاش می کنیم کشاورزان را به کشت محصولات کم آب بر تشویق کنیم. به طور مثال کشت پیاز در سطح استان از ۵ هزار هکتار سطح زیر کشت به ۱۵۰۰ هکتار کاهش یافت و در محصول یونجه نیز کاهش سطح کشت را داشتیم. در سطح استان ۷ هزار هکتار گوجه فرنگی در فضای باز کشت می شد که این سطح به هزار و ۲۰۰ هکتار کاهش یافته است.

شفیعی ادامه داد: البته در برخی محصولات مانند یونجه، جایگزین‌هایی از قبیل علوفه دیم، ماشک، خللر و ... پیش بینی شده است تا کمبودی در این زمینه ایجاد نشود.

۳۵۰۰ هکتار باغات پسته در آذربایجان‌شرقی

وی جایگزینی باغات هسته دار درجه ۲ و درجه ۳ با باغات پسته را یکی دیگر از برنامه های جهاد کشاورزی برای کاهش مصرف آب در این حوزه دانست و افزود: در حال حاضر ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت باغات پسته استان است که در شهرهای مرند، اسکو، تبریز، آذرشهر، شبستر و حاشیه دریاچه ارومیه قرار داشته و رو به افزایش نیز هست. پسته مصرف آب بسیار پایینی دارد و نسبت به شوری نیز مقاوم است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی، ترویج کشت گیاهان دارویی در قالب الگوی کشت را از دیگر اقدامات انجام شده برای کاهش مصرف آب دانست و افزود: در حال حاضر ۴۷۵ هکتار سطح زیر کشت زعفران و یک هزار و ۳۲۰ هکتار سطح زیر کشت گل محمدی است که در الگوی کشت آمده است. موضوع اساسی در اجرای الگوی کشت همراهی و همکاری کشاورزان و باغداران است.

شفیعی با اشاره به اجباری شدن بیمه محصول گندم یادآور شد: سطح زیر کشت گندم در استان به صورت کامل بیمه شده است و برنامه ریزی شده است که دولت خود حق بیمه برای پوشش گندم را پرداخت کند. در سال گذشته به محصول گندم در استان خسارت زیادی بر اثر بلایایی از قبیل سرمازدگی و تگرگ وارد شد.

صندوق بیمه محصولات نتوانسته رضایت کشاورزان را جلب کند

وی بیان داشت: یکی از خسارات اصلی ما نیز در حوزه باغات است که متاسفانه در این بخش بیمه اجباری نیست و صندوق بیمه محصولات کشاورزی نیز نتوانسته است آنطور که باید رضایت کشاورزان را جلب کند. در سال گذشته متاسفانه کمتر از ۱۰ درصد سطح زیر کشت بیمه شده بود که به دلیل همین عدم جلب رضایت است. به بهره‌برداران توصیه می‌کنم که حتماً محصولات خود را بیمه کنند. البته دولت نیز باید با حمایت ویژه به این مسأله کمک کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی گفت: پیش نیاز افزایش ارزش افزوده در بخش کشاورزی، فرآوری محصولات است که خوشبختانه این صنایع تبدیلی در استان آذربایجان‌شرقی فراهم است. همچنین آذربایجان شرقی شاهراه صادراتی کشور است و امکان صادرات از استان به راحتی وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد محصولاتی که امکان آن وجود دارد فرآوری شود.

شفیعی تصریح کرد: ما دفتری مشترک با دانشگاه تبریز ایجاد کرده ایم که در این دفتر آخرین یافته‌های علمی به بحث و بررسی گذاشته شده و به تولیدکنندگان منتقل می شود. در این دفتر نیازهای فناورانه از بخش علمی و پژوهشی منتقل شده و از سوی دیگر یافته های علمی نیز به بخش تولید منتقل می شود.