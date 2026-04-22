۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

جعفرنژاد: سطح گلخانه‌های فعال آذربایجان شرقی از ۴۰۰ هکتار فراتر رفت

تبریز- مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: سطح گلخانه‌های فعال این استان از ۴۰۰ هکتار فراتر رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود جعفرنژاد صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با تأکید بر اهمیت توسعه گلخانه‌های مدرن در آذربایجان شرقی گفت: توسعه گلخانه‌ها نقش بسزایی در ارتقای بهره‌وری منابع آب و خاک، بهبود کیفیت محصولات و گسترش صادرات کشاورزی استان دارد.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تا پایان سال ۱۴۰۴ سطح گلخانه‌های فعال استان از ۴۰۰ هکتار فراتر رفته و روند توسعه همچنان ادامه دارد.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های گلخانه‌ای موجب ایجاد اشتغال پایدار، کاهش مصرف نهاده‌ها و افزایش تولید در واحد سطح می‌شود و اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی استان توانسته‌اند در بازارهای داخلی و خارجی حضور مؤثری داشته باشند.

جعفرنژاد در ادامه بر لزوم حمایت از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد و گفت: در سال جاری نیز حمایت از فناوران و کارآفرینان حوزه گلخانه‌داری در دستور کار سازمان قرار دارد تا با تسهیل در صدور مجوزها و تأمین تسهیلات مناسب، شاهد رشد چشمگیر این بخش در آذربایجان شرقی باشیم.

