به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود جعفرنژاد صبح چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با تأکید بر اهمیت توسعه گلخانههای مدرن در آذربایجان شرقی گفت: توسعه گلخانهها نقش بسزایی در ارتقای بهرهوری منابع آب و خاک، بهبود کیفیت محصولات و گسترش صادرات کشاورزی استان دارد.
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: خوشبختانه با برنامهریزیهای انجامشده، تا پایان سال ۱۴۰۴ سطح گلخانههای فعال استان از ۴۰۰ هکتار فراتر رفته و روند توسعه همچنان ادامه دارد.
وی افزود: توسعه زیرساختهای گلخانهای موجب ایجاد اشتغال پایدار، کاهش مصرف نهادهها و افزایش تولید در واحد سطح میشود و اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی استان توانستهاند در بازارهای داخلی و خارجی حضور مؤثری داشته باشند.
جعفرنژاد در ادامه بر لزوم حمایت از سرمایهگذاران و شرکتهای دانشبنیان تأکید کرد و گفت: در سال جاری نیز حمایت از فناوران و کارآفرینان حوزه گلخانهداری در دستور کار سازمان قرار دارد تا با تسهیل در صدور مجوزها و تأمین تسهیلات مناسب، شاهد رشد چشمگیر این بخش در آذربایجان شرقی باشیم.
