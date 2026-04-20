۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷

حضرتی: اولویت در جنگ و صلح، آرامش و معیشت مردم است

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تاکید کرد: دولت در هر شرایطی چه جنگ و چه صلح، آرامش و معیشت همه مردم را اولویت می‌داند.

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از نخستین روز آتش‌بس، رئیس‌جمهور ‎پزشکیان، با حضور میدانی در وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی، هم از مجاهدت و ایستادگی خدمت‌گزاران دولت قدردانی کرده، هم بی‌واسطه در جریان خسارت‌ها، برنامه‌های احیا و بازسازی قرار گرفته و برای تداوم خدمت‌رسانی، جبران آسیب‌ها و حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی از مردم، دستورات لازم را صادر کرده است. معنای این حضور، روشن است: دولت، ‎برای ایران و در هر شرایطی؛ چه جنگ و چه صلح، آرامش و معیشت هم‌وطنان عزیز را اولویت می‌داند.»

زهرا علیدادی

