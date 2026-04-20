۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۱۵

پزشکیان: دشمن خواهان تسلیم ایران است اما زیر بار زور نمی‌رویم

رئیس‌جمهور گفت: رویکرد مسئولان آمریکا در روزهای اخیر نشان دهنده این است که آنها خواهان تسلیم ایرانیان هستند اما مردم ما زیر بار زور نمی‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «پایبندی به تعهدات منطق موجه هر نوع گفتگوست. علاوه بر بی‌اعتمادی تاریخی عمیقی که در ایران نسبت به پیشینه رفتار و عملکرد دولت آمریکا وجود دارد، رویکرد غیرسازنده و متناقض مسئولان آمریکا در روزهای اخیر حاوی یک پیام تلخ است: آن‌ها خواهان تسلیم ایرانند. مردم ایران زیر بار زور نمی‌روند.»

زهرا علیدادی

