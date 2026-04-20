به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «پایبندی به تعهدات منطق موجه هر نوع گفتگوست. علاوه بر بیاعتمادی تاریخی عمیقی که در ایران نسبت به پیشینه رفتار و عملکرد دولت آمریکا وجود دارد، رویکرد غیرسازنده و متناقض مسئولان آمریکا در روزهای اخیر حاوی یک پیام تلخ است: آنها خواهان تسلیم ایرانند. مردم ایران زیر بار زور نمیروند.»
