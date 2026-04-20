مسجد خاتم الانبیا(ص) شیراز میزبان کارگاه آموزشی «خادمین بهشت»

به گزارش خبرگزاری مهر،کارگاه آموزشی «خادمین بهشت» به همت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان فارس ویژه خادمان مساجد به میزبانی مسجد خاتم الانبیا(ص) شیراز برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین امیدی مدیر ستادهماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد فارس در این مراسم گفت: نقش خادمان مساجد در فعال بودن و ایفای نقش در محلات، نقش بی بدیل و مهمی است و همراهی خادمان با ارکان مسجد از جمله امام جماعت و هیئت امناء و مجموعه‌های فرهنگی می‌تواند پویایی و سرزندگی مسجد را به محله هدیه دهد.

وی ادامه داد: این اولین نشست آموزشی ویژه خادمان مساجد شهر شیراز است که می‌توان گفت در طول سال‌های اخیر به صورت منسجم برگزار شده است که این نشست در نقاط مختلف استان نیز برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام امیدی با اشاره به اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی خاطرنشان کرد: تقویت مهارت خدمت‌رسانی، ارتقای نقش معنوی خادم و همچنین آشنایی با شیوه‌های همراهی با نمازگزاران از جمله سرفصل‌های آموزشی این دوره است.

مدیر ستادهماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد فارس خاطرنشان کرد: برای این کارگاه آموزشی که با شعار «خادم؛آینه‌دار روشنی مسجد» برگزار شد، کتابچه‌های آموزشی نیز شامل شرح وظایف و شرح جایگاه حقوقی خدامان مساجد توسط واحد پژوهش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان فارس تهیه و در اختیار خادمان مساجد گذاشته شد.