علیرضا صحرائیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از آغاز روزهای ابتدایی «جنگ رمضان»، فعالیت قرارگاه مردمی پشتیبانی احمد بن موسی(ع) در شیراز کلید خورد، گفت: این مجموعه با محوریت حرم مطهر و همراهی خیرین و نیروهای مردمی، بهصورت سازمانیافته وارد میدان خدمترسانی شده است.
وی ادامه داد: از همان روزهای نخست، با حضور تولیت آستان و جمعی از خیرین، بستر لازم برای پشتیبانی همهجانبه از شرایط موجود فراهم شد.
قائممقام قرارگاه مردمی پشتیبانی احمد بن موسی(ع) افزود: برای افزایش کارآمدی، ساختار قرارگاه در قالب هشت کمیته تخصصی از جمله تدارکات، رسانه، بهداشت و درمان، اسکان اضطراری، جهاد تبیین و امور مالی طراحی شده و جلسات هماهنگی بهصورت مستمر در حرم مطهر برگزار میشود.
صحراییان از همکاری گسترده نهادهای مردمی خبر داد و گفت: تعامل با مجموعههایی همچون ستاد عتبات عالیات، مجمع جهانی حضرت علیاصغر(ع) و موکبهای شهری، نقش مهمی در تسهیل روند خدمترسانی داشته است.
وی با اشاره به اقدامات حوزه درمان ادامه داد: تأمین اقلام دارویی، سرکشی به مراکز درمانی و هماهنگی میان کادر پزشکی برای رسیدگی به مجروحان در دستور کار قرار دارد. همچنین با مشارکت هلالاحمر، آموزشهای امدادی در مساجد به نمازگزاران ارائه میشود.
قائممقام قرارگاه مردمی پشتیبانی احمد بن موسی(ع) در ادامه به پویش «مقاومشو» اشاره کرد و افزود: این پویش با محوریت مشارکت بانوان شیرازی راهاندازی شده که طی آن، طلا و جواهرات اهدایی برای پشتیبانی از خدمات مردمی جمعآوری میشود که حدود ۵۰۰ گرم طلا و جواهرات از سوی مردم اهدا شده که به منابع مالی تبدیل شده است.
صحرائیان همچنین به نقش کمیته جهاد تبیین اشاره کرد و گفت: اساتید دانشگاه، علما و روحانیون با رصد فضای مجازی و تولید محتوای کارشناسی، به شبهات پاسخ داده و روایتگری صحیح را دنبال میکنند.
وی از اقدامات میدانی این ستاد نیز خبر داد و ادامه داد: دیدار با خانواده شهدا، توزیع بستههای متبرک میان نیروهای انتظامی و فعالان میدانی و اعزام کاروانهای شبانه به مناطق کمبرخوردار از جمله برنامههای جاری است.
قائممقام قرارگاه مردمی پشتیبانی احمد بن موسی(ع) با ارائه آماری از خدمات انجامشده افزود: تاکنون بیش از ۲۵۰۰ بسته معیشتی و ۵۰۰۰ بسته متبرک توزیع شده و اقلام ضروری به ارزش حدود سه میلیارد تومان در اختیار نیازمندان قرار گرفته است.
صحرائیان در پایان با اشاره به برگزاری برنامههای افطاری خاطرنشان کرد: در دو شب متوالی، حدود ۲۵ هزار افطاری ساده در سطح شهر میان مردم و مواکب توزیع شده و خادمان آستان نیز هر شب با حضور در نقاط مختلف، ضمن دیدار با نیروهای فعال، هدایای متبرک را به آنان اهدا میکنند.
