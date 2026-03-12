رضوی اردکانی: شب قدر فرصت طلایی توبه و بازگشت به خداست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوفاضل رضوی اردکانی شامگاه پنجشنبه در مراسم احیا مسجد امام هادی (ع) شهرک آرین شیراز با اشاره به جایگاه والای شب‌های قدر گفت: شب قدر شبی سرنوشت‌ساز برای انسان‌هاست که در آن مقدرات بندگان رقم می‌خورد و فرصت توبه، دعا و بازگشت به سوی خدا فراهم می‌شود.

وی با تسلیت سالروز شهادت امیرالمؤمنین(ع) ادامه داد: شب قدر از برترین شب‌های سال است و طبق تصریح قرآن کریم، ارزش آن از هزار ماه برتر است و در این شب فرشتگان الهی برای تقدیر امور بندگان نازل می‌شوند.

امام جمعه موقت شیراز با بیان اینکه قرآن کریم در ماه رمضان نازل شده است، افزود: نزول قرآن به دو شکل «تدریجی» و «دفعی» صورت گرفته است؛ نزول تدریجی در طول ۲۳ سال رسالت پیامبر(ص) و نزول دفعی در شب قدر بر قلب مبارک رسول اکرم(ص) انجام شد.

حجت الاسلام رضوی اردکانی گفت: در روایات اسلامی برای واژه «قدر» معانی مختلفی از جمله اندازه‌گیری مقدرات، عظمت و منزلت شب و همچنین فشردگی حضور فرشتگان در زمین بیان شده است و همه این معانی می‌تواند در تبیین حقیقت شب قدر مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت دعا و عبادت در این شب‌ها ادامه داد: شب قدر فرصتی است تا انسان با خلوص نیت و توجه قلبی به درگاه خداوند متعال دعا کند؛ چرا که دعا در این شب‌ها می‌تواند در سرنوشت انسان تأثیرگذار باشد.

امام جمعه موقت شیراز همچنین با اشاره به نقش مساجد در تربیت دینی جامعه گفت: مسجد محل انسان‌سازی است و برنامه‌های فرهنگی و تربیتی که برای نوجوانان و جوانان در مساجد برگزار می‌شود، آثار عمیق و ماندگاری در تربیت نسل آینده دارد.

حجت الاسلام رضوی اردکانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت اخلاص در عبادت تصریح کرد: عبادت زمانی اثرگذار و مورد قبول درگاه الهی است که با نیت خالص برای خدا انجام شود و انسان از ریا و خودنمایی دوری کند.

وی با بیان اینکه ملت ایران همواره در صحنه‌های مختلف پای ارزش‌های اسلامی ایستاده‌اند، خاطرنشان کرد: وحدت و ایستادگی مردم و تکیه بر قدرت الهی عامل اصلی پیروزی و عزت امت اسلامی است.

امام جمعه موقت شیراز در پایان با دعا برای پیروزی جبهه مقاومت و سربلندی ملت ایران، از مردم خواست با حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس حمایت خود از آرمان فلسطین را نشان دهند.