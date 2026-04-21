به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی شامگاه دوشنبه در اجتماع مردم شهرستان ترکمن با اشاره به ۵۰ شب حضور مردم در خیابان‌ها، اظهارکرد: شما مردم با ایستادگی خود، نقشه دشمن را نقش‌بر آب کردید و همین حضور اقتداری است که جمهوری اسلامی ایران را به قله‌های پیروزی نزدیک کرده است.



وی افزود: امروز مردم ما در سمت درست تاریخ ایستاده‌اند، چراکه رهبر شهیدمان دو کلیدواژه به یادگار گذاشتند، اول اینکه دوره بزن در رو تموم شد و دوم اینکه اگر جنگی اتفاق بیفتد، جنگ منطقه‌ای است و مردم مبعوث خواهند شد. امروز شما مردم مبعوث شدید و در کنار رزمندگان برای حمایت از اسلام و انقلاب در خیابان‌ها حاضرید.

استاندار گلستان با اشاره به مدیریت جنگ توسط رهبر معظم انقلاب گفت: رهبر عزیزمان کشور را به نحو احسن اداره کردند، بعد از شهادت فرماندهان، کوچک‌ترین خللی در رزمندگان ایجاد نشد.

طهماسبی تأکید کرد: به محض شروع جنگ، چشم دشمن در منطقه کور شد. رزمندگان ما، ارتش، سپاه، بسیج، فراجا و دستگاه‌های امنیتی در جنگ رمضان و وعده صادق خوش درخشیدند. دشمن استکباری با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار در جنگ با جمهوری اسلامی شکست خورد.

وی خطاب به مردم گفت: شما ۵۰ شب است با حضور خود دل رزمندگان را محکم کرده‌اید. حتی زمانی که دشمن تهران را بمباران کرد، فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» مردم بلندتر شد. این نقش شما و این افتخار شماست. ۴۷ سال است با همه گرما و سرما و تحریم‌های ظالمانه پای نظام ایستاده‌اید.

استاندار گلستان با اشاره به قدرت جمهوری اسلامی ایران افزود: امروز ما در چهارضلعی قدرت جهانی ایستاده‌ایم. آمریکا خود را قلدر جهان معرفی می‌کند اما چین و روسیه در کنار جمهوری اسلامی ایران، این مربع قدرت را شکل داده‌اند. دشمن فکر می‌کند شما هوش مصنوعی هستید و حضور شما را محاسبه نکرده، همین حضور، نظام را با اقتدار به نزدیکی قله رسانده است.

طهماسبی خاطرنشان کرد: امروز جبهه مقاومت فقط مختص شیعه و سنی نیست؛ مسیحیان اسپانیا و برخی کشورهای اروپایی نیز به این جبهه پیوسته‌اند.