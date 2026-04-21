۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۴:۲۰

حضور مردم، خنثی کننده نقشه‌های دشمنان

گرگان- استاندار گلستان با اشاره به حضور مردم در خیابان‌ها گفت: مردم با ایستادگی خود نقشه دشمن را نقش‌بر آب کردند و همین حضور است که جمهوری اسلامی ایران رابه قله‌های پیروزی نزدیک کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی شامگاه دوشنبه در اجتماع مردم شهرستان ترکمن با اشاره به ۵۰ شب حضور مردم در خیابان‌ها، اظهارکرد: شما مردم با ایستادگی خود، نقشه دشمن را نقش‌بر آب کردید و همین حضور اقتداری است که جمهوری اسلامی ایران را به قله‌های پیروزی نزدیک کرده است.

وی افزود: امروز مردم ما در سمت درست تاریخ ایستاده‌اند، چراکه رهبر شهیدمان دو کلیدواژه به یادگار گذاشتند، اول اینکه دوره بزن در رو تموم شد و دوم اینکه اگر جنگی اتفاق بیفتد، جنگ منطقه‌ای است و مردم مبعوث خواهند شد. امروز شما مردم مبعوث شدید و در کنار رزمندگان برای حمایت از اسلام و انقلاب در خیابان‌ها حاضرید.

استاندار گلستان با اشاره به مدیریت جنگ توسط رهبر معظم انقلاب گفت: رهبر عزیزمان کشور را به نحو احسن اداره کردند، بعد از شهادت فرماندهان، کوچک‌ترین خللی در رزمندگان ایجاد نشد.

طهماسبی تأکید کرد: به محض شروع جنگ، چشم دشمن در منطقه کور شد. رزمندگان ما، ارتش، سپاه، بسیج، فراجا و دستگاه‌های امنیتی در جنگ رمضان و وعده صادق خوش درخشیدند. دشمن استکباری با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار در جنگ با جمهوری اسلامی شکست خورد.

وی خطاب به مردم گفت: شما ۵۰ شب است با حضور خود دل رزمندگان را محکم کرده‌اید. حتی زمانی که دشمن تهران را بمباران کرد، فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» مردم بلندتر شد. این نقش شما و این افتخار شماست. ۴۷ سال است با همه گرما و سرما و تحریم‌های ظالمانه پای نظام ایستاده‌اید.

استاندار گلستان با اشاره به قدرت جمهوری اسلامی ایران افزود: امروز ما در چهارضلعی قدرت جهانی ایستاده‌ایم. آمریکا خود را قلدر جهان معرفی می‌کند اما چین و روسیه در کنار جمهوری اسلامی ایران، این مربع قدرت را شکل داده‌اند. دشمن فکر می‌کند شما هوش مصنوعی هستید و حضور شما را محاسبه نکرده، همین حضور، نظام را با اقتدار به نزدیکی قله رسانده است.

طهماسبی خاطرنشان کرد: امروز جبهه مقاومت فقط مختص شیعه و سنی نیست؛ مسیحیان اسپانیا و برخی کشورهای اروپایی نیز به این جبهه پیوسته‌اند.

