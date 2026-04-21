گفت وگو با همسر شهید جنگ تحمیلی سوم؛ آن اسفند تلخ

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: جنگ تحمیلی سوم قصه افتخارات زیادی را در خود ثبت کرده است. ماجرای ایثارگری ها و فداکاری ها آن هایی که در مسیر مبارزه با دشمن متخاصم از جان شیرین گذشتند.

نمونه این جان فدایان واقعی وطن، شهید مرتضی ترابی اهل شهرستان درمیان خراسان جنوبی است که در اسفند ماه خبر شهادت او به خانواده و هم استانی هایش رسید و مردم نیز بسیار باشکوه پپکر فرزند وطن را تشییع کردند.

فرصتی پیش آمد تا گفت و گوی کوتاهی به همسر این شهید بزرگوار داشته باشیم. «ام البنین حرمتی» همسر شهید ترابی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همسرم از اقوام دور ما بود و ابتدای زندگی در آسیابان زندگی می کردیم.

وی با اشاره به اینکه همسرم ابتدا یک شغل آزاد داشت، افزود: با این وجود در گردان های بسیج نیز فعالیت می کرد و بسیار این کار را دوست می داشت و با علاقه آن را پیگیری می کرد.

وی گفت: تا اینکه همسرم آگهی استخدام در مرزبانی را دید و توجه اش را جلب کرد.

همسر شهید ترابی بیان کرد: همسرم با سه نفر دیگر از دوستانشان برای استخدام رفتند و مدتی را در مرزبانی خدمت کردند و بعد از آن به نیروی زمینی سپاه منتقل شدند.

حرمتی ادامه داد: بعد از اینکه حدود ۵ سال در نیروی زمینی سپاه خدمت کرد به واسطه علاقه ای که داشتند به هوافضای سپاه رفتند.

همسر شهید ترابی با بیان اینکه من به واسطه اینکه اموزگار هستم در قهستان و آسیابان زندگی می کنم، بیان کرد: محل خدمت همسرم تهران بود ولی در آخر هفته ها به دیدن ما می آمد.

حرمتی بیان کرد: ما سه فرزند داریم که مصطفی سه سال و چهارماه، بنیامین کلاس چهارم، ابوالفضل نیز ۱۵ ساله است.

وی افزود: به واسطه نوع کار و شغل همسر همیشه دغدغه و نگرانی داشتم به ویژه اینکه در جنگ ۱۲ روزه نیز برای همسرم اتفاقی افتاده بود.

همسر شهید ترابی گفت: همسرم بعد از شروع جنگ تحمیلی سوم چند روزی را به مرخصی آمدند و بعد دوباره به محل خدمت رفتند.

وی افزود: همسرم وقتی به مرخصی آمده بود و فیلم ها و کلیپ های جنایت در مدرسه میناب را می دید بسیار غمگین شده بود و برای همین هنوز مرخصی اش تمام نشده بود به محل خدمت برگشت.

وی ادامه داد: در یکی از روزهای اسفندماه در ابتدا به من گفتند که همسرم زخمی شده و حال او خوب است اما در نهایت از صحبت های دیگران دریافتم که او آسمانی شده است.

حرمتی اظهار کرد: بعد از اینکه همسرم شهید شد، بسیاری از همسران شهدا به دیدنم آمدند که این موضوع موجب دلگرمی من شد.

همسر شهید ترابی تصریح کرد: همینکه به این موضوع فکر می کنم که همسرم به آرزوی خود یعنی شهادت رسید موجب می شود که بتوانم این روزهای سخت را تحمل کنم و از خداوند می خواهم که برای ادامه مسیر زندگی بدون مرتضی شهیدم به من صبر عنایت کند.

وی درباره ویژگی ها و خصلت های شهید تصریح کرد: همسرم در خدمت به والدین و گره گشایی از امور دیگران همیشه پیش قدم بود و این خصلت او همیشه در خاطرم مانده است.

وی گفت: همسر من متولد اسفند ۶۵ بود و دقیقا نیز در اسفند ماه ۱۴۰۵ تشییع شد.