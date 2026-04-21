فارین پالیسی: جنگ ایران، واشنگتن را تضعیف و رقبایش را تقویت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله آمریکایی فارین پالیسی در مقاله ای نوشت که تاثیرات استراتژیک جنگ در ایران برای مدت طولانی پس از پایان جنگ در سراسر جهان ادامه خواهد داشت.
این مجله میافزاید اهمیت نتایج کوتاه مدت ممکن است در مقایسه با پیامدهای استراتژیک بلندمدتی که از این درگیری ناشی میشود، کمرنگ تر باشد.
فارین پالیسی افزود که جنگ ایران نقطه عطف تعیین کنندهای در تاریخ خواهد بود و زلزلهای ژئوپلیتیک است که تحولات جهانی را تسریع میکنند و واقعیت جدیدی را ایجاد میکند، و تبعات آن تا مدتها پس از پایان نبرد ادامه مییابد.
این مجله با اشاره به اینکه آمریکا تا مدتها با پیامدهای استراتژیک این جنگ دست و پنجه نرم خواهد کرد، افزود که جنگ علیه ایران ضربه مهلکی به نظم بینالمللی تحت رهبری آمریکا وارد کرده است که پیش از این نیز در آستانه فروپاشی بود. واشنگتن امروز به تهدید اصلی برای نظمی تبدیل شده که قبلاً رهبری آن را بر عهده داشت.
این گزارش با اشاره به تهدید تخریب نیروگاهها و زیرساختهای غیرنظامی، و تهدید به تخریب یک تمدن کامل توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ابراز داشت که وی جنایات جنگی را به عنوان یک تاکتیک نظامی و یک اهرم چانهزنی دیپلماتیک تثبیت کرده است.
بر اساس این گزارش، آمریکا پس از ضربات مهلکی که با این جنگ به پایههای ائتلافهای جهانی خود وارد کرده است، نمیتواند مانند گذشته به متحدان خود تکیه کند. ائتلاف ناتو پیش از این نیز با بحران دست و پنجه نرم میکرد و جنگ ایران اوج جدایی بین واشنگتن و متحدان اروپایی آن است و ممکن است حرکت اروپا به سمت استقلال دفاعی و حتی هستهای را تسریع کند.
این مجله تأکید کرد که جنگ پیامدهای جدی برای ائتلافهای ایالات متحده در منطقه اقیانوس هند و آرام خواهد داشت، چرا که انتقال تجهیزات نظامی آمریکا به خاورمیانه از این مناطق به ضرر این کشور بوده و بر آمادگی ارتش آمریکا برای مقابله احتمالی با چین تأثیر میگذارد.
این گزارش تاکید میکند که آسیب این جنگ، شراکت استراتژیک آمریکا با رژیم صهیونیستی را نیز در بر گرفته است، به این معنا که مواضع افکار عمومی مردم آمریکا نسبت به رژیم صهیونیستی منفیتر شده و آنها مخالفت خود را با شعلهور کردن یک جنگ غیرضروری و پرهزینه در ایران اعلام کردهاند.
به نوشته فارین پالیسی جنگ ممکن است تلاشهای متحدان آمریکا را برای تنوع بخشیدن به روابط خود و کاهش وابستگی به این کشور تسریع کند، همانطور که ممکن است رقبای آمریکا را به یکدیگر نزدیک کند. استراتژی پیشین آمریکا، مبتنی بر جلوگیری از تشکیل محوری شامل چین، روسیه، ایران و کره شمالی بود، اما جنگ نتایج معکوسی به همراه داشت.
این مجله تصریح کرد که شکست استراتژیک در ایران ممکن است نقش چین را به عنوان یک قدرت جهانی تقویت کند، در حالی که آمریکا به ثبات اقتصاد جهانی نیاز دارد. همچنین روسیه نیز از این جنگ سود برده است، زیرا افزایش قیمت نفت به معنی افزایش درآمدهای آن است و ممکن است بر روند درگیری در اوکراین تأثیر بگذارد.
