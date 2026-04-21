به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه انگلیسی ایندیپندنت گزارش داد، بیش از نیمی از رأی دهندگان آمریکایی معتقدند که بخش بزرگی از مسئولیت افزایش قیمت بنزین در این کشور بر عهده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است.

پیشتر نیز شبکه ان بی سی نیوز گزارش داد که نتایج یک نظرسنجی انجام شده حاکی از آن است که دو سوم آمریکایی ها با نوع برخورد ترامپ با جنگ علیه ایران موافق نیستند.

در این گزارش آمده است، ۷۴ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که آمریکا نباید اقدامات نظامی بیشتری علیه ایران اتخاذ کند.

شبکه ان بی سی نیوز اضافه کرد، میزان حمایت های مردمی از ترامپ بعد از افزایش نگرانی ها در خصوص تشدید تورم کاهش پیدا کرده است.