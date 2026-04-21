اسپانیا جنگ علیه ایران را بزرگترین بحران قرن عنوان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا گفت: بحران خاورمیانه راه حلی جز مذاکره و گفتگو ندارد.

وی تاکید کرد: هیچ یک از طرفین درگیری قادر به حل این بحران به عنوان بزرگ‌ترین بحران جهانی قرن حاضر، از راه نظامی نیست.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران موجب اخلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. بسیاری از کشورهای جهان با کمبود سوخت، انرژی، کود شیمیایی و دیگر محصولات مواجه شده اند.

کشورهای مختلف در پاسخ به شرایط کنونی، سهمیه بندی سوخت را آغاز کرده و کارمندان بخش های خصوصی و دولتی را ملزم به دورکاری کرده اند.