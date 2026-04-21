خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ ۵۱ شب است که ملت ایران اسلامی طبق فرموده نویدبخش قائد شهید پیش از شهادتشان، به پا خاسته و مبعوث شده است تا حریم پاک جمهوری اسلامی ایران را از آسیب و گزند دشمنان و بدخواهانش حفظ کند. در کنار این تجمعات، نباید از فعالیت گسترده مردم در موکبهایی که غالباً با همت و کمکهای مردمی اداره میشوند، چشم بپوشیم. موکبهای فعال در این شبهای اقتدار و حماسه حقیقتاً محفلی برای تبیین، گفت و شنود و انتقال مفاهیم و ارزشهای انقلاب اسلامی به مخاطبان از هر قشر است که پای کار وطن آمدهاند.
در این میان، فعالیت و کنشگری بانوان همانطور که در تجمعات بروز و ظهور دارد در عرصه موکبداری نیز تجلی یافته است و باید گفت که راهبری و مدیریت آنان در مواکب، یک تبلور عملی از الگوی زن مسلمان ایرانی در منظومه فکری امام شهید است. همان الگوی زن نه شرقی و نه غربی که هم محجبه و عفیف است، هم میتواند در همسرداری و تربیت فرزند موفق باشد و هم این توانمندی را دارد که در عرصه سیاسی و اجتماعی حضور داشته و در سنگرهای جدید حضور یابد و به فتوحات بزرگ برسد.
در این شبهای شهرکرد، بالغ بر ۳۰ موکب فعال در خیابان کاشانی شهرکرد برپاست که از این تعداد، ۲۰ موکب با همت و راهبری بانوان هر شب از مردم میزبانی میکنند. بانوانی که مجاهدانه و فداکارانه کانون خانواده را همراه خویش ساخته و در کنار وظیفه خطیر مادری و همسری در سنگر خانه، ساعاتی از شب را بدون اندکی خستگی یا پا پس کشیدن، در سنگر خیابان مجاهدت میکنند.
این موکبهای صلواتی در قلب اجتماعات خودجوش مردمی میدرخشند و حقیقتاً نماد همدلی و همبستگی مردم در این روزهای سراسر حماسه هستند. این مواکب از حافظان سنگر خیابان که داغدار رهبر شهید، دانشآموزان گلگونکفن مدرسه میناب، سرداران و فرماندهان و هموطنان بیگناه هستند با انواع برنامههای فرهنگی، هنری و تبیینی میزبانی میکنند و حقیقتاً سنگ تمام گذاشتند.
ایجاد غرفهها و میزهای کودکان و نوجوانان، ایجاد بستر برای نقاشی، بازیهای فکری و محاسباتی، رنگ آمیزی پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر چهره کودکان، پخش آواهای حماسی و رجزخوانیهای پرشور، تهیه و اهدای کاردستیهای هنری و محصولات فرهنگی و مذهبی همچون پرچم، پوسترهای مزین به تمثال امامان انقلاب اسلامی، اهدای تصاویر شهدای بزرگ جنگ رمضان، برپایی نشستهای بصیرتی عمومی و تخصصی، جهاد تبیین، پاسخگویی به سوالات شرعی و همچنین توزیع نذورات مردمی، بخشی از فعالیت بانوان شهرکرد در این موکبها است.
اکنون این پرسش مطرح است که کارکرد موکبها خاصه موکبهایی که توسط بانوان راهبری و مدیریت میشوند در این شبها چیست و چه کارهایی میتوان برای اثرگذارتر شدن فعالیت این مواکب انجام داد؟ این پرسش را با چند بانوی موکبدار مطرح کردیم که این گفتگوها را با هم میخوانیم.
بانوان موکبدار افسران جنگ شناختی هستند
راضیه طاهری، بانوی فعال فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بانوان موکبدار درواقع پیشگامان حماسه مردمی و افسران جنگ شناختی در خیابان هستند، اظهار کرد: در این روزها هر یک از ما بانوان که سنگر خیابان و حماسه حضور مردمی کاری را به دست میگیریم یا موکبی برپا میکنیم، حکم فرماندهانی را داریم که میدان را در دست دارند.
طاهری با تأکید بر نقش بانوان فعال و کنشگر در مدیریت اذهان و افکار جاکعه، ادامه داد: موکبها در این روزها و شبهای حساس و سرنوشتساز حکم رسانه را دارند و معتقدم ما بانوان فعال در این رسانه مردمی، میتوانیم افکار مراجعهکنندگان خاصه دختران و بانوان را راهبری کنیم و جهت ببخشیم. در این فضای حماسی که کشورمان قرار دارد، حقیقتاً قلبها و ذهنها آماده گوش دادن و پذیرفتن حقاند و باید از این فرصت ذیقیمت نهایت بهره را ببریم.
این بانوی فعال فرهنگی با یادآوری اینکه دشمن علاوه بر اهداف نظامی و خانهها و صنعت و ...، اذهان و قلوب ایرانیان را هم نشانه گرفته است، توضیح داد: ما در یک جنگ ترکیبی تمامعیار هستیم و در برابر جنگ روایتهای جبهه متخاصم باید بتوانیم از این شور و شکوه حضور مردمی، روایتپردازی داشته باشیم تا وقایع و نکات و ظرایف این گردهمایی عظیم و ادامهدار ثبت و ضبط و ماندگار شود.
بانوان موکبدار از روایتپردازی این شبها غافل نشوند
طاهری با تصریح اینکه روایت این شبها باید به گوش جهانیان برسد و بانوان فعال در مواکب که دست به قلم و هنرمند هستند در این امر ظرفیت پرچمداری را دارند، گفت: این روزها صبر نمیکنند تا ما درباره آنها بنویسیم و محتوای فاخر بسازیم بلکه با شتاب و بیوقفه در حرکت است.
وی با تأکید بر اینکه روایتنویسی در این شبها قابلیتی است که تجربه زیسته هر یک از ما در موکبها و حال و هوای مردم در این شبهای حماسه را ثبت و ماندگار خواهد کرد. بانوان فعال در این مواکب میتوانند یک روایت زنانه را به مخاطبان انتقال دهند و در تاریخ ماندگار کنند چرا که به تعبیر امام شهید امت، اگر ما روایت نکنیم دشمن روایت خواهد کرد.
طاهری روایت مواکب در دو محور ولایت و پیروزی را مورد تأکید قرار داد و افزود: باید از دستاوردها و پیروزیهای نبرد با جبهه متخاصم آمریکایی صهیونی سخن بگوییم و در برنامههایمان این خط محتوایی را در پیش بگیریم. ما طی ۴۰ روز نبرد بیامان، به اذعان همه کارشناسان بیطرف دنیا، توانستیم دشمن و ائتلاف بزرگ او را خوار و زبون کنیم و درسی فراموش ناشدنی به او بدهیم.
این بانوی فعال فرهنگی با تأکید بر اینکه ۴۷ سال در برابر دشمن مقاومت کردیم و امروز هم جانانه در برابر دشمنان ایستادگی میکنیم، گفت: ما در عصر ظهور هستیم و باید خودمان را برای سالها نبرد تا پیروزی آماده کنیم و به نظرم روایت این مقاومت و پایداری و پیروزی در موکبها برای مردم ضرورت دارد تا حلاوت اقتدار و عزت را درک کنند.
تبیین و اقناعسازی چهره به چهره با محوریت پیروزی
طاهری با تأکید بر اینکه بانوان در مواکب باید تبلیغ و تبیین چهره به چهره را هم در دستور کار قرار بدهند، یادآور شد: نابودی اسرائیل و تضعیف آمریکا یکشبه حاصل نمیشود و ما به فضل الهی و عنایت خاص حضرت صاحب الزمان (عج) این اهداف را بتدریج پیش خواهیم برد و خودمان و سبک زندگیهایمان را باید برای یک جنگ ترکیبی طولانی مدت آماده کنیم.
نقش بانوان مبلغ در راهبری حرکتهای مردمی
عزیزی، مدیر مدرسه علمیه معصومیه (س) شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به منویات امامین انقلاب اسلامی که بانوان را رهبران جامعه میخواندند، ادامه داد: بانوان از بدو مبارزات انقلابی برای پیروزی تا امروز که چهل و هفت سال از عمر بابرکت انقلاب میگذرد همواره نشان دادند که پای کار هستند و در بسیاری از عرصهها، بدون مجاهدت و ایثار بانوان کاری پیش نمیرفت.
عزیزی به نقش بیبدیل زنان در هشت سال دفاع مقدس اشاره و بیان کرد: بانوان در جنگهای تحمیلی دوم و سوم نیز بار دیگر مأموریت خود را به خوبی انجام دادند و امروز میبینیم که نقش محوری را در بعثت ملت ایران دارند.
این مدرس حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری با تصریح اینکه اساتید و طلاب حوزه علمیه خواهران استان چهارمحال و بختیاری از بدو جنگ تحمیلی سوم فعالیت ویژه خود را آغاز کرد، افزود: مدرسه علمیه معصومیه (س) از همان ابتدا تا امروز در چند جای شهرکرد موکب داشته است که از جمله میتوانم به برپایی موکب در خیابان پاسداران، آستان مقدس امامزادگان دو خاتون (س) و خیابان آیتالله کاشانی اشاره کنم.
عزیزی نقش بانوان فرهیخته در راهبری حرکتهای مردمی را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: بانوان مبلغ حوزه علمیه علاوه بر حفظ سنگر خانه و خانواده در قبال افراد جامعه نیز مسئولیت تبیین و روشنگری و تبلیغ را بر عهده دارند و در این ایام این رسالت بیش از پیش ضروری و واجب است.
وی فعالیتهای تبلیغی مبلغات در سطح خیابانها و مواکب در جریان اجتماعات مردمی را یادآور شد و توضیح داد: برنامههای مدرسه ما عمدتاً ناظر بر کارهای تبلیغی و تبیینی برای گروههای مختلف سنی بوده است. برنامههای متنوع ویژه کودکان و نوجوانان اعم از نمایش فیلم و انیمیشن، ایجاد میز نقاشی، مسابقه و جایزه، بازی و سرگرمی و ...، برنامههای ویژه بزرگسالان شامل پاتوقهای گفتگو، پاسخ به سوالات متداول احکام و نیز شبهات رایج، روایتگری، توزیع رزق معنوی از قبیل حدیث شریف کساء، زیارت عاشورا، ختم قرآن و صلوات، برچسب تصویر رهبران انقلاب و شهدا و ... بخشی از برنامههای ما در این موکب است.
مدیر مدرسه علمیه معصومیه (س) شهرکرد با اشاره به فعالیتهای تبلیغی مبلغات در مساجد و حسینیهها، گفت: اساتید و طلاب حوزه علمیه خواهران به صورت خودجوش در مساجد و جمعهای بانوان حضور پیدا میکنند و به تبیین معارف دینی، مبحث ولایت فقیه، مهدویت و نیز مسائل روز میپردازند.
عزیزی در خصوص فعالیت طلاب و اساتید حوزه در فضای یادآور شد: تولید محتوا و نیز روایتگری از این روزهای آکنده از شور و شکوه حضور مردمی در دستور کار حوزویان بوده است که این مجاهدتها همچنان تداوم دارد؛ موکبداری طلاب و اساتید حوزه افتخار بزرگی است و به فضل الهی تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت.
وی در پایان گفت: از بدو جنگ از طلاب و اساتید درخواست کردیم هر کجا که احساس نیاز کردند آتش به اختیار ورود کنند و کار تبلیغی و تبیینی را در رأس همه کارهای خود در این ایام وحساس و سرنوشتساز قرار دهند.
جذب کمکها و نذورات برای مدیریت موکبهای مردمی
مرادی، مدیر موکب بانوان ستاد عتبات عالیات استان با اشاره به اینکه این موکب در ۵۱ شب گذشته فعال بوده و به ارائه خدمات به مردم پرداخته است، اظهار کرد: با توجه به فعالیت کارگاههای فرشبافی در نقاط مختلف شهری و روستایی استان و ارتباط خوبی که با بانوان در اقصی نقاط استان داریم، نذورات مردمی به دست ما میرسد و به نیت پیروزی رزمندگان جبهه اسلام در این تجمعات توزیع میشود.
وی ادامه داد: قاریان و مداحان استانی نیز به صورت خودجوش و فی سبیل الله در این موکب حضور مییابند و هر شب قرائت سوره مبارکه فتح، دعای چهاردهم صحیفه سجادیه و دعای توسل را با نیت نصرت جبهه اسلام برپا میشود.
مرادی کارگاههای فرش ستاد عتبات عالیات را یک ظرفیت عظیم مردمی دانست و گفت: مردم و خانوادهها در این کارگاهها علاوه بر بافت فرش برای کمک به توسعه عتبات عالیات، نذورات خود را برای سایر فعالیتهای خیرخواهانه و جهادی اهدا میکنند که از جمله در سیل اخیر ایلام این کمکهای کارگاهها جمعآوری و ارسال شد.
کارویژه بانوان موکبدار برای دانشآموزان و خانوادههای آنان
کاوه، مدیر موکبهای آموزش و پرورش ناحیه ۲ شهرکرد با اشاره به اینکه این موکبها غالباً برای مخاطبان کودک و نوجوان برنامه دارند، اظهار کرد: تلاش ما این بوده است که از ظرفیت آموزش و پرورش خاصه در فضای مجازی استفاده کنیم و جذب حداکثری برای حضور در خیابانها داشته باشیم که در کنار آن، دانشآموزان بتوانند از برنامههای تدارک دیده شده در مواکب استفاده کنند.
وی تبیین تاریخ ایران و خلیج فارس را یکی از مهمترین برنامههای موکب برای آشنایی دانشآموزان و خانوادهها با این تاریخ پرافتخار دانست و افزود: آشنایی کودک و نوجوان با تاریخ کشورش باعث هویتبخشی و حس عزت و اقتدار میشود و آنها را به دانستن بیشتر ترغیب خواهد کرد.
کاوه با ابراز تأسف از غفلت در شناساندن تاریخ و پیشینه ایران به قشر کودک و نوجوان، اظهار کرد: اکنون فرصت خوبی است تا دانشآموزانمان خصوصاً دبیرستانیها را وارد این فضای تبیینی کنیم تا به تاریخ کشورشان افتخار کنند.
وی با اشاره به برپایی برنامه در پارک دانشآموز شهرکرد، گفت: این برنامه برخی از شبها در این مکان پذیرای دانشآموزان و خانوادههای آنان است و بخشهای مختلفی همچون محفل انس با قرآن، اقامه نماز جماعت، سرود و نماهنگ و ... است که خوشبختانه مردم استقبال خوبی دارند و امیدوارم ادامه این برنامهها با جشن پیروزی اسلام بر جبهه باطل توأم شود.
