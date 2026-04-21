۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

دندان‌پزشکی متخلف در دورود پلمب شد

دورود - دندان‌پزشکی متخلف در یکی از درمانگاه‌های شهرستان دورود پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان بازرسی گشت مشترک تعزیرات حکومتی و واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت شهرستان دورود، مرکز دندانپزشکی یکی از درمانگاه‌های این شهرستان به دلیل تخلفات متعدد پلمب و تا رفع نواقص تعطیل شد.

بر اساس اعلام شمس الهی ریاست مرکز بهداشت دورود، این واحد درمانی به علت تخلفات متعدد اعم از شکایات مردمی، عدم حضور مسئول فنی و به‌کارگیری فرد فاقد صلاحیت در امور دندانپزشکی مشمول برخورد قانونی شده و با دستور قاضی تعزیرات حکومتی پلمب شد.

مصطفی تاری، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دورود نیز، ضمن تأیید این خبر بیان داشت: این بازرسی‌ها باهدف صیانت از حقوق قانونی مردم و برخورد قاطع با تخلفات حوزه درمان، با همکاری بازرسین نظارت بر درمان و مأموران نیروی انتظامی انجام می‌شود و به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6806894

