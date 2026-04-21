به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده قاچاق ۲۴۰ کیسه آرد یارانه‌ای به ارزش دو میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان پلدختر رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه باتوجه‌به مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده، متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش کالا محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: شعبه باتوجه‌به اینکه ارزش وسیله نقلیه بیشتر از ارزش کالای کشف شده است، دو میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال معادل ارزش کالا به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت هشت میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

شاهی، گفت: با گزارش بازرسان جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر با همکاری نیروی انتظامی، وانت را به ظن قاچاق توقیف و پرونده محموله قاچاق کشف شده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.