طرح ملی «یک صفحه، یک آیه» در بوشهر ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از ابلاغ طرح ملی «یک صفحه، یک آیه» خبر داد و هدف بنیادین طرح را ارتقای سنت ارزشمند قرائت روزانه قرآن کریم به یک «قرار جمعی و ملی» دانست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر تصریح کرد: در این طرح، تمام کشور به صورت هم‌زمان و متمرکز، هر روز یک صفحه مشخص از قرآن کریم را تلاوت می‌کنند و با مرور توضیحی کوتاه و کاربردی (چند دقیقه‌ای)، مفاهیم کاربردی قرآن به تدریج در زندگی مردم جاری و ساری خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان بوشهر افزود: این عملیات ملی به عنوان یکی از برنامه‌های فراگیر ذیل «نهضت ملی زندگی با آیه‌ها» تعریف شده است.

وی گفت: در ساختار اجرایی این طرح، سازمان صداوسیما به عنوان محور رسانه‌ای، دبیرخانه «زندگی با آیه‌ها» مسئول راهبری و تولید محتوا، قرارگاه ملی مسجد مسئول عملیات میدانی در مساجد و دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی کشور نیز مسئول عملیات در ادارات و مجموعه‌های تحت پوشش خود خواهند بود.

حجت‌الاسلام قادری با اشاره به فراهم‌شدن زیرساخت‌های اجرای این طرح اظهار داشت: مصحف ویژه طرح، با عنوان «مصحف زندگی با آیه‌ها»، مبتنی بر نظرات و تأییدات علمی کارشناسان ذی‌ربط آماده‌سازی، و در هر صفحه فرازی منتخب همراه با محتوای توضیحی تنظیم شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: با بیان اینکه بخشی از تولیدات رسانه‌ای پشتیبان انجام شده و دور مقدماتی طرح هم‌اکنون در حال اجرا است، اضافه کرد: هماهنگی‌های لازم با «قرارگاه ملی مسجد» انجام شده است تا این طرح در امتداد طرح «تلاوت نور» به صورت ویژه در مساجد سراسر کشور اجرا شود و همچنین در سطح مساجد استان نیز اجرا خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان تأکید کرد: اجرای این طرح از اولین روز اردیبهشت همزمان با سراسر کشور در سطح استان بوشهر هم آغاز خواهد شد.