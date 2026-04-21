به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سلطانی، مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از راهاندازی سکوی ملی و نوین ارائه خدمات غیرحضوری قضایی خبر داد و گفت: این سکو با تکیه بر الگوی جدید تنظیمگری و با مشارکت فعال شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی توسعه یافته است.
محمدرضا سلطانی با اعلام این خبر افزود: این سکو با هدف تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات قضایی و کاهش مراجعات حضوری به محاکم طراحی شده است. در این فرآیند، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بهعنوان تنظیمگر، چارچوبها و استانداردهای لازم را تعیین کرده و ارائه خدمات از طریق شرکتهای دانشبنیانِ منتخب انجام میشود.
وی بهرهگیری از این الگو را گامی مهم در مسیر استفاده هدفمند از ظرفیت نخبگان داخلی و بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: استفاده از توانمندی شرکتهای دانشبنیان در کنار نظارت متمرکز، امکان ارائه خدماتی متنوع، باکیفیت و بدون انحصار را برای شهروندان فراهم آورده است؛ بهگونهای که متقاضیان میتوانند بدون محدودیت زمانی و مکانی، در تمامی ساعات شبانهروز و ایام هفته از این خدمات بهرهمند شوند.
سلطانی با اشاره به جزئیات خدمات ارائهشده در این سکو اظهار داشت: کاربران میتوانند خدماتی نظیر ثبت و پیگیری «اظهارنامه»، «لایحه»، «دادخواست» و «شکواییه» را بهصورت کاملاً غیرحضوری انجام دهند. این اقدام نهتنها به صرفهجویی در زمان و هزینههای مردم کمک میکند، بلکه موجب کاهش ترافیک، حذف وابستگی به موقعیت جغرافیایی و افزایش شفافیت و دقت در فرآیندهای قضایی شده است.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با تاکید بر استقبال گسترده کاربران از این طرح ملی گفت: در مرحله نخست، طی ۶ ماه گذشته هزاران درخواستِ ثبت اظهارنامه و لایحه در این بستر با موفقیت انجام شد و اکنون با اضافه شدن امکان ثبت «دادخواست» و «شکواییه»، دامنه خدمات این سکو گسترش چشمگیری یافته است. مقرر است در آینده نزدیک، سایر خدمات دفاتر نیز به این درگاه افزوده شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: متقاضیان برای استفاده از این خدمات میتوانند به درگاه اینترنتی my.kdke.ir مراجعه و با انتخاب شرکت کارگزار مورد نظر خود، از خدمات قضایی بهصورت الکترونیک بهرهمند شوند.
