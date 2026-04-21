به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، خبرگزاری رویترز بر اساس یک نظرسنجی اعلام کرد که میزان حمایت آمریکاییها از دونالد ترامپ در پایینترین سطح خود در طول دوره ریاست جمهوری او قرار دارد.
بر اساس این نظرسنجی، بسیاری از مردم آمریکا در مورد توانایی ترامپ در کنترل اعصاب خود در بحبوحه جنگ با ایران و اختلاف با پاپ واتیکان تردید دارند.
همچنین نتایج نظرسنجی جدید رویترز/ایپسوس نشان می دهد که نگرانی گستردهای در میان مردم آمریکا درباره خلقوخوی ترامپ در بحبوحه جنگ با ایران وجود دارد.
طبق این نظرسنجی، فقط ۲۶ درصد آمریکاییها رئیسجمهورشان را فردی «متعادل» میدانند و فقط حدود ۳۶ درصد آنها حملات نظامی آمریکا علیه ایران را تأیید کردند.
