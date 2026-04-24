به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «کن کلیپنستاین» روزنامه‌نگار مستقل فاش کرد که آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا سال‌هاست از واتیکان جاسوسی می‌کنند.

کلیپنستاین که سابقه طولانی در افشای اطلاعات انحصاری از اف‌بی‌آی دارد، گزارشی را منتشر کرد که تأیید می‌کند حمله تند دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به پاپ لئو چهاردهم در ۱۲ آوریل، این جاسوسی را به یک اولویت عملیاتی تبدیل کرده است.

بر اساس این گزارش، هنگامی که ترامپ پاپ لئو را «فاجعه‌ای برای سیاست خارجی» توصیف کرد، سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا اظهارات رئیس‌جمهور را به عنوان دستوری برای اولویت‌بندی جاسوسی از واتیکان تلقی کردند و آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) جاسوس های انسانی را وارد حلقه جاسوسی از واتیکان کردند.

در همین رابطه آژانس امنیت ملی (NSA) و آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) به دنبال رهگیری ارتباطات، ایمیل‌ها و پیام‌های متنی واتیکان هستند. از سوی دیگر وزارت امور خارجه آمریکا نیز یک خلاصه خبری روزانه درباره واتیکان توزیع می‌کند. ارتش آمریکا هم یک کد ویژه برای توانایی‌های زبانی مربوط به زبان لاتین کلیسایی دارد.

کلیپنستین می افزاید که پاپ لئو چهاردهم تلاش دولت آمریکا برای جاسوسی از وی را پیش‌بینی کرده بود. وی در دسامبر گذشته، در سخنرانی‌ای که در جمع سران سرویس‌های اطلاعاتی ایتالیا ایراد کرد و تقریباً هیچ رسانه آمریکایی آن را پوشش نداد، پاپ جدید صراحتاً به این تخلفات اشاره کرد.

پاپ لئو گفت: در بسیاری از کشورها، کلیسا قربانی سرویس‌های اطلاعاتی است که برای اهداف بدخواهانه عمل می‌کنند و آزادی آن را سرکوب می‌کنند. وی خواستار «هوشیاری کامل» در برابر این اقدامات شد تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات محرمانه برای ارعاب، دستکاری، اخاذی یا بدنام کردن سیاستمداران، روزنامه‌نگاران یا سایر فعالان جامعه مدنی استفاده نمی‌شود.

وب سایت «نامه هایی از لئو» در این رابطه می نویسد که رهبر ۱.۴ میلیارد کاتولیک، که متولد آمریکا است، توسط دولتش به عنوان هدف جاسوسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مشکل در اینجا از حاکمیت خارجی فراتر رفته است.

پاپ پیش از این جنگ با ایران را ناعادلانه توصیف کرد و خواستار آن شد که «منافع مردم ونزوئلا بر هر ملاحظه دیگری غلبه کند». کاخ سفید مدعی است که این مواضع به نحوی است که باید توسط سرویس اطلاعات الکترونیکی آمریکا مدیریت شود.