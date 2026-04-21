۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۸

قانونگذار آمریکایی: در بدترین موقعیت راهبردی هستیم / ایران تهدید نبود

قانونگذار آمریکا از ایالت ویرجینا گفت: اکنون نسبت به زمان قبل از جنگ با ایران، در بدترین موقعیت راهبردی قرار داریم؛ هیچ تهدید قریب الوقوعی از سوی تهران علیه آمریکا وجود نداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوگنی ویندمن (Eugene Vindman)، قانونگذار دموکرات آمریکا از ایالت ویرجینا در سخنانی پیرامون تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران در رسانه اجتماعی خود در ایکس تصریح کرد: هیچ تهدید قریب الوقوعی علیه آمریکا وجود نداشت. این جنگی لازم و ضروری نبود.

قانونگذار دموکرات آمریکا از ایالت ویرجینا سپس اضافه کرد: این جنگی به انتخاب شما بود و به خاطر آن، امنیت ما کمتر شده است. آمریکا اکنون نسبت به زمان قبل از جنگ، در بدترین موقعیت راهبردی قرار دارد. ۱۳ نظامی آمریکایی کشته شدند. صدها زخمی و ۵۰ میلیارد دلار هزینه شده جنگ با ایران شد.

ایوگنی ویندمن افزود: تنگه هرمز بسته مانده است.

کد مطلب 6807403

    • IR ۱۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      ایران کاری با امریکا نداشت به ایران حمله شد انسانهای بی گناه کشته شدند ،
    • IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      محاکمه ترامپ جنایتکار به عنوان یک جنایتکار جنگی باید در دستور کار قرار گیرد.

