قانونگذار آمریکایی: در بدترین موقعیت راهبردی هستیم / ایران تهدید نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوگنی ویندمن (Eugene Vindman)، قانونگذار دموکرات آمریکا از ایالت ویرجینا در سخنانی پیرامون تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران در رسانه اجتماعی خود در ایکس تصریح کرد: هیچ تهدید قریب الوقوعی علیه آمریکا وجود نداشت. این جنگی لازم و ضروری نبود.

قانونگذار دموکرات آمریکا از ایالت ویرجینا سپس اضافه کرد: این جنگی به انتخاب شما بود و به خاطر آن، امنیت ما کمتر شده است. آمریکا اکنون نسبت به زمان قبل از جنگ، در بدترین موقعیت راهبردی قرار دارد. ۱۳ نظامی آمریکایی کشته شدند. صدها زخمی و ۵۰ میلیارد دلار هزینه شده جنگ با ایران شد.

ایوگنی ویندمن افزود: تنگه هرمز بسته مانده است.