تبیین فرهنگی ملی زمینه ساز تبیین فرهنگ دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زنگویی بعدازظهر سه شنبه در مراسم رونمایی از کتاب« احوال و اشعار ملا علی اشرف صبوحی بیرجندی » تاکید کرد: گذشته چراغ راه آینده ما است که باید ارزش آن را به خوبی درک کنیم.

وی تصریح کرد: افراد با زبان رسمی مدرسه و دانشگاه تربیت نمی شوند، بلکه

تربیت با زبان مادری و در خانواده انجام می شود.

زنگویی تاکید کرد: اگر تبیین هویت ملی به خوبی انجام شود، این موضوع زمینه ساز تبیین هویت دینی خواهد شد.

وی در ادامه با بیان این که از سال ۱۳۷۱ کار کتاب« احوال و اشعار ملا علی اشرف صبوحی بیرجندی» را شروع کرده است، افزود: افراد همواره در قالب آثارشان که بناهای فکری و فرهنگی هر قومی هستند، شناخته می شوند.

وی در ادامه تاکید کرد: باید از کسست زبانی زبان فارسی جلوگیری کنیم و نباید غفلت های ما سبب از دست دادن بخشی از تاریخ شود.

زنگویی تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه ویژه به سرمایه های فرهنگی خود هستیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند هم در این آیین گفت: بیرجند دارای ظرفیت و چهره های فرهنگی بسیاری است که باید قدر آنها را بدانیم.

سید مهدی رحیمی اظهار کرد: امسال همایش بین المللی عبدالعلی بیرجندی و همایش ملی آیت الله تهامی در دانشگاه بیرجند برگزار می شود.

در این مراسم علاوه بر رونمایی از کتاب« احوال و اشعار ملا علی اشرف صبوحی بیرجندی» از سه نفر از اساتید مرمت بناهای تاریخی خراسان جنوبی هم به مناسبت روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی تجلیل شد.