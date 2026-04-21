تداوم آموزش‌ غیرحضوری و مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی در نشست شورای مدیران و معاونان این وزارتخانه که با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: از نخستین ساعات آغاز شرایط جنگی ، استمرار آموزش را در اولویت قرار دادیم و از همان روزهای ابتدایی، آموزش در بسترهای مختلف دنبال شد.
وی افزود: پس از یک هفته، آموزشها بهصورت مجازی ادامه یافت و تا پایان سال تحصیلی، معلمان تقریباً بهطور کامل فرآیند تدریس را پیش خواهند برد. همزمان مدرسه تلویزیونی ایران فعال و بستههای آموزشی آفلاین نیز برای دانشآموزان و خانوادهها تهیه و توزیع شد.
وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر اقدامات معیشتی گفت: در بدترین شرایط مالی کشور، تلاش کردیم بهترین وضعیت را برای فرهنگیان رقم بزنیم.
وی تصریح کرد: برای نخستینبار در ۴۶ سال گذشته، دو مرحله پاداش در یک سال به فرهنگیان پرداخت شد که مجموع آن به بیش از ۶۰ همت میرسد. همچنین احکام معلمان در سریعترین زمان ممکن، یعنی تا پانزدهم ماه، صادر و پرداختها انجام شد.
وزیر آموزشوپرورش در ادامه به پیگیریهای بودجهای اشاره کرد و گفت: در آخرین جلسات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیش از آغاز بحران و با محور اصلاحات بودجه آموزشوپرورش برگزار شد و این موضوع همچنان در دستور کار است.
فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
وی با اشاره به اقدامات فرهنگی، اظهار کرد: مدارس را به کانونهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی تبدیل کردیم و برنامههایی همچون گرامیداشت شهدای میناب، برگزاری پویشهای گسترده دانشآموزی و تولید هزاران محتوای فرهنگی در دستور کار قرار گرفت.
وزیر آموزشوپرورش افزود: بیش از ۷۵۰ برنامه میدانی در سراسر کشور برگزار شد و خدمات مشاورهای برای ارتقای تابآوری دانشآموزان و خانوادهها ارائه شد.
خسارات و بازسازی مدارس
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به خسارات وارده به زیرساختهای آموزشی، گفت: در جریان جنگ تحمیلی سوم، حدود ۱۳۰۰ مدرسه و واحد آموزشی آسیب دیدند که از این تعداد ۲۰ مدرسه بهطور کامل تخریب شده است.
وی ادامه داد: با تشکیل ۱۵۰ گروه جهادی، تاکنون ۷۷۵ مدرسه با آسیبهای جزئی بازسازی و به چرخه آموزش بازگشته است.
کاظمی تصریح کرد: مدارس با آسیب کمتر از ۳۰ درصد تا مهر ۱۴۰۵ و سایر مدارس تا مهر ۱۴۰۶ بازسازی خواهند شد.
به گفته وی، بیشترین خسارات مربوط به استانهای تهران، کرمانشاه، اصفهان و هرمزگان بوده است.
پویشهای مردمی و مشارکت خیرین
وزیر آموزشوپرورش از راهاندازی پویش، بساز مدرسه خبر دادو گفت: در این پویش تاکنون حدود ۱۴۰ میلیارد تومان کمکهای مردمی جمعآوری شده است.
وی افزود: خیرین نیز برای ساخت مدارس جدید اعلام آمادگی کردهاند و حتی پیشنهاد ساخت چندین مدرسه بهصورت متمرکز در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به اجرای طرح سنجش نوآموزان، گفت: از مجموع یک میلیون و ۱۶۰ هزار دانشآموز بدو ورود به دبستان، تاکنون حدود ۹۰۰ هزار نفر غربالگری شدهاند و این روند ادامه دارد.
مدیریت جهادی و تسریع امور
وی تأکید کرد: در این شرایط، تلاش کردیم فرآیندها را سریعتر از روال عادی پیش ببریم؛ بهگونهای که برخی امور که معمولاً در یک ماه انجام میشد، در کمتر از یک هفته به سرانجام رسید.
وزیر آموزشوپرورش با قدردانی از مدیران، معاونان و معلمان، گفت: همکاران ما در سراسر کشور با روحیه جهادی و شبانهروزی پای کار بودند و درحوزههای آموزشی، پرورشی، روابط عمومی و خدمات پشتیبانی عملکرد قابل توجهی داشتند.
