دارو و تجهیزات بهینه مصرف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، فرهاد حبیبی، در خصوص وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی کشور، گفت: تامین ذخایر راهبردی اقلام حیاتی و اساسی نظیر دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک، مورد توجه جدی سازمان غذا و دارو است لذا وظیفه خود می دانیم با تمام توان برای این مهم تلاش کنیم.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به آسیب‌های وارده به برخی زیرساخت ها از جمله مجتمع‌های پتروشیمی، تولید برخی مواد اولیه با مشکلاتی مواجه است؛ این در حالی است که با توجه به شرایط جنگی و نیازهای پیش آمده، بخشی از ذخایر استراتژیک دارو برای حفظ آرامش و تعادل بازار، آزاد و در مدار توزیع قرار گرفته است.

حبیبی تاکید کرد: در ادامه مسیر، پایش موجودی‌ و مدیریت منابع باید با دقت و حساسیت بیشتر از قبل مورد توجه واقع شود، بنابراین مدیریت موجودی ها و نظارت بر توزیع بهینه و عادلانه، از نکات مورد توجه مدیران و کارشناسان سازمان غذا و دارو است.

وی با اشاره به ورود سازمان نظام پزشکی به موضوع مدیریت تجویز و مصرف، تصریح کرد: خوشبختانه اخیرا حرکت مثبتی در این باره از سوی نظام پزشکی آغاز شده است. انتظار می‌رود همکاران ما در معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر هم پای کار آمده و به سهم خود برای اجرای موفق این مسئله نقش آفرینی کنند. در شرایطی که کشور درگیر جنگ و محدودیت‌های ناشی از آن است، مدیریت مصرف اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی برای تاب آوری زنجیره تامین، یک وظیفه ملی و شرعی و بر عهده همگان است.

قائم مقام سازمان غذا و دارو با انتقاد از تجویزهای غیرضرور، خاطرنشان کرد: پزشکان به ویژه همکاران پزشک عمومی باید در نسخه نویسی و تجویز آزمایش‌ها، شرایط ویژه ای را که در آن قرار داریم، در نظر بگیرند. تجویزهای دست‌ و دلبازانه و پُرنویسی نسخ بی تردید موجب هدررفت منابعی است که از اساس با محدودیت مواجه است. همه ما وظیفه داریم با اصلاح الگوی مصرف و تجویز منطقی، از پایداری و تاب آوری زنجیره تامین صیانت کنیم.