جاسوس موساد به دار مجازات آویخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، مهدی فرید فرزند امان‌الله به جرم همکاری گسترده با سرویس تروریستی-جاسوسی موساد پس از رسیدگی به پرونده و تایید حکم نهایی در دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شد.

نامبرده مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمان‌های حساس کشور بود که از طریق فضای مجازی با سرویس تروریستی-جاسوسی رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کرده و با توجه به دسترسی‌هایی که داشته خیلی زود مورد تایید افسر موساد قرار گرفت.

محکوم‌علیه در طول روند رسیدگی به پرونده صراحتا مراحل ارتباط خود با سرویس موساد را تشریح کرده است.

فرید ابتدا از طریق ایمیل با یکی از افسران موساد با نام مستعار بابک ارتباط برقرار کرده و بعد از رد و بدل کردن چند پیام و پرسش و پاسخ، افسر موساد با وی در یک نرم افزار خاص ارتباط تلفنی می‌گیرد.

فرید در اعترافات خود در دادگاه اقرار کرده است که از همان ابتدا متوجه بوده با چه کسانی در ارتباط است.

وی با اطلاع از اینکه شماره‌ای که با وی تماس گرفته متعلق به سرشماره رژیم صهیونیستی است، ارتباط خود را ادامه داده است.

در ارتباطات صورت گرفته، افسر موساد صراحتا از محکوم‌علیه نیازهای خود مبنی بر دریافت اطلاعات از سازمان را مطرح کرده که با پاسخ مثبت وی مواجه می‌شود.

پس از ارزیابی اولیه از او خواسته می‌شود تا ایمیل جدیدی را با هویت مستعار ساخته تا تداوم ارتباط از بستر ایمیل صورت گیرد.

ارتباط فرید با سرویس موساد درچند مرحله صورت گرفته است: ارائه اطلاعات برای اثبات خود نزد سرویس، ارائه اطلاعات در راستای نیازمندی‌های افسر و عملیات‌های ویژه فنی.

براساس اعترافات و اظهارات محکوم علیه، دسترسی‌ها در سازمان، نمودار سازمان، جانمایی ساختمان‌های داخلی، وضعیت حفاظتی و جزئیات ساختمان‌های پدافند، اطلاعات موجود در اتوماسیون هویت پرسنل از جمله اطلاعاتی بوده که فرید تلاش تلاش داشته است به سرویس منتقل کند.

بعد ازاتمام دوره ارزیابی و هدف‌گذاری، به نامبرده ماموریت داده می‌شود به یک کافی شاپ در تهران مراجعه کرده و با خانمی ملاقات کند.

در این ملاقات یک بسته صورتی رنگ تحویل گرفته و بدون مکالمه از محل خارج می‌شود.

پس از بازگشت به منزل از طریق ابزار ارتباطی به افسر موساد نحوه دریافت بسته‌هایی حاوی یورو را تشریح کرده و با راهنمایی افسر قرار می‌شود از بخشی از پول دریافتی برای ارتباط امن، لپ تاپ، گوشی موبایل، کارت حافظه و رم ریدر با مشخصات اعلامی از سوی افسر خریداری کرده و تصویرش را ارسال کند.

پس از خرید و فعال‌سازی ابزار امن با هماهنگی افسر اطلاعاتی رژیم در زمان خاص بصورت تصویری ارتباط برقرار کرده و آموزش‌های لازم برای بهره برداری از ابزار امن، رمزگذاری و رمزگشایی را فرا می‌گیرد.

در طول این مدت، فرید فایل‌هایی را با افسر موساد تبادل کرده و تا پایان ارتباط و همکاری فرایند ارتباط از بستر سیستم ویندوز قرمز صورت می‌گرفته است.

در ادامه سرویس اطلاعاتی رژیم، تمرکز خود را پیرامون جمع‌آوری اطلاعات در خصوص سازمان حساسی که محکوم‌علیه در آن مشغول به فعالیت بوده معطوف می‌کند.

به فرید دستور داده می‌شود تا درخصوص موضوعات مشخص‌شده نسبت به جمع‌آوری اطلاعات سازمان حساس، بویژه دبیرخانه محرمانه اداره حفاظت اسناد تمرکز کند و اطلاعات بدست آمده را در زمان‌های خاص برای افسر ارسال کند.

به جهت همکاری کامل محکوم علیه با سرویس، فرید به جاسوس رسمی موساد تبدیل شده و برای وی حقوق و پاداش ثابت و یک حقوق متغیر در نظر گرفته می‌شود که با توجه به میزان فعالیت و اطلاعات ارسالی پرداخت شده است.

در ادامه روند همکاری افسر موساد به فرید وعده می‌دهد که پس از پایان یک دوره زمانی خاص بعد از ارزیابی و اجرای کامل ماموریت او را از کشور خارج خواهند کرد که البته در ادامه روشن میشود این وعده دروغ و غیر واقعی است و هیچ تلاشی برای خارج کردن وی از کشور صورت نمی‌گیرد.

این گزارش حاکی است پس از انجام یک دوره همکاری اطلاعاتی با افسران موساد، همکاری فرید با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی وارد حوزه فنی می‌شود.

هدف جدید در بخش پدافند غیر عامل سازمان حساس (اطلاعات زیرساختی و پرسنل) به وی محول شده و در چندین بند نیازمندی‌های سرویس اطلاعاتی مطرح می‌شود.

در این نقطه همکاری که مهم‌ترین بخش همکاری فرید با دشمن صهیونی بوده است، آموزش‌های ویژه جهت آلوده‌سازی شبکه و سرورهای سازمان به او داده می‌شود. متهم نیز طبق آموزش‌های دریافتی تلاش میکند ماموریت خود را به صورت کامل انجام دهد در حالی که تحت رصد اطلاعاتی سربازان گمنان امام زمان (عج) بوده است. برای انجام ماموریت، پاداش ویژه‌ای نیز به وی تعلق می‌گیرد. پس از انجام هر ماموریت از فرید خواسته می‌شود تا تجهیزات خود را امحاء کند.

در جریان عملیات‌های ویژه فنی، فرید با راهنمایی و دستور افسران موساد اقدام به تلاش جهت آلوده سازی شبکه داخلی معاونت پدافند غیر عامل سازمان حساس طی دو مرحله کرده است: ۱. تلاش برای آلوده‌سازی و تخلیه اطلاعات شبکه توسط هارد ارائه شده از طریق سرویس ۲. تلاش برای نصب نرم افزار بر روی سرور سازمان و ارسال تروجان از طریق فلش ارائه شده توسط افسر.

بنابر گزارش‌های وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، متهم در داخل سازمان حساس بارها از طریق یواس‌بی تجهیزات مختلف را متصل کرده و دسترسی افراد خارج سازمان به آن را مهیا کرده است.

محکوم‌علیه از ابتدای همکاری با سرویس تا مقطع استخدام به عنوان جاسوس اقدام به ارائه اطلاعات با موضوعات محرمانه و طبقه‌بندی شده، کرده است.

نامبرده در طول مدت همکاری مبالغ مختلفی ارز را از طرق گوناگون به عنوان پاداش انجام کار دریافت کرده است.

مهدی فرید در زمانی که با رژیم صهیونیستی در ارتباط بوده پس از کشف و اشراف بر شبکه همکاران در داخل و خارج از کشور و همچنین روشن شدن نحوه همکاری نامبرده با موساد از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر می‌شود.

پس از دستگیری و طی روند دادرسی، دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی فرید برگزار شد.

مستندات فراوان و گستردگی ارتباط نامبرده با سرویس موساد، اظهارات متهم و گزارش‌های ضابطین همگی موید همکاری آگاهانه نامبرده با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بوده است.

براساس حکم دادگاه، با توجه به قراین موجود، تحقیقات و اقدامات فنی انجام شده تردیدی در همکاری اطلاعاتی و جاسوسی نامبرده با سرویس موساد وجود نداشته و اقدامات مجرمانه وی از مصادیق افساد فی‌الارض محسوب شده و بزهکاری محرز و مسلم بوده است.

در نهایت دادگاه، پس از اخذ دفاعیات متهم و وکیل وی، مهدی فرید را از حیث همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حکم افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد.

پس از صدور حکم، دیوان عالی کشور نیز فرجام‌خواهی متهم را قابل پذیرش ندانست و با توجه به فعالیت‌ها و اقدامات خصمانه نامبرده علیه کشور به‌نفع رژیم صهیونیستی، اعترافات و اقاریر صریح متهم، گزارش و تحقیقات ضابطین خاص، مدارک و دلایل مستند موجود در پرونده از جمله محتویات لپ‌تاپ‌ها و گوشی همراه و سایر مستندات، ضمن رد فرجام‌خواهی دادنامه را تایید و ابرام کرد.

حکم صادره بامداد چهارشنبه طی تشریفات قانونی اجرا شد.