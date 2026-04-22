۲۴۰ واحد مسکونی در کاشان و آران و بیدگل در جنگ رمضان خسارت دید

منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جنگ اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی بر علیه مردم ایران اظهار کرد: بنیاد مسکن در هر شهرستان وظیفه ارزیابی خسارت های وارده شده بر منازل مسکونی را دارد.

وی ابراز کرد: از زمان شروع جنگ تا زمان آتش بس ۲۴۰ واحد مسکونی دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل دچار خسارت شده است.

مدیرکل بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه در شهرستان کاشان به ۴۶ منزل خسارت وارد شده است، تصریح کرد: از این بین ۴۵ واحد مسکونی خسارت جزئی وارد شده و نیاز به بازسازی و بهسازی دارد و به یک وحد مسکونی خسارت کامل وارد شده و کاملا تخریب شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در شهرستان آران و بیدگل نیز ۱۹۴ واحد مسکونی خسارت جزئی دیده است و نیاز به تعمیر و بازسازی دارد.

شیشه فروش اظهار کرد: در جنگ اخیر و در شهرستان کاشان ۱۳ واحد تولیدی و صنعتی، شش واحد تجاری و یک واحد مسکونی نیز لوازم داخل آن دچار آسیب و خسارت شده است.

وی با بیان اینکه بیمه ایران وظیفه ارزیابی خسارت به وسایل نقلیه را بر عهده دارد، گفت: ۷۷ وسیله نقلیه در کاشان دچار خسارت شده است که از این بین ۷۰ وسیله نقلیه سبک و هفت وسیله نقلیه هم سنگین است.

مدیرکل بحران استانداری اصفهان همچنین ابراز کرد: در شهرستان آران و بیدگل ۳۴ واحد تجاری، ۲۲ واحد تولیدی و صنعتی و همچنین لوازم خانگی ۹ منزل مسکونی در طول جنگ تحمیلی سوم دچار خسارت و آسیب شده است.