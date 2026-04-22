کاروان «زیرسایه خورشید» به نور می رود

عباس ولی پور، دبیر کانونهای خدمت رضوی شهرستان نور در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: کاروان فرهنگی و مذهبی «زیر سایه خورشید» پنجم اردیبهشت ماه وارد شهرستان نور خواهد شد.
وی با اشاره به شعار امسال دهه کرامت «ایران امام رضا (علیهالسلام) متحد، مقتدر و پیروز» گفت: تلاش شده جلوههای حضور حماسی مردم در رخدادهای اخیر در قالب این جشنواره فرهنگی و مذهبی بازتاب داده شود.
ولیپور افزود: حضور این کاروان فرصت مناسبی برای گسترش نشاط معنوی، ترویج فرهنگ اهلبیت (علیهالسلام) و توسعه برنامههای فرهنگی و اجتماعی است.
وی گفت: برنامههای روز ورود کاروان شامل آیینهای استقبال از خدام حرمهای مطهر در بقاع و اماکن متبرکه، دیدار با خانواده شهدای جنگ تحمیلی، عیادت از بیماران و حضور در ندامتگاه نور خواهد بود.
وی همچنین به دو برنامه مهم دهه کرامت اشاره کرد: حضور فعال خادمیاران در نماز جمعه شهرهای نور، چمستان و ایزدشهر و مشارکت در برنامههای عبادی و سیاسی و همچنین نذر خون.
ولی پور ادامه داد: این برنامهها توسط کانونهای خدمت رضوی شهرستان نور برگزار میشود و هدف آن ارتقای سطح فرهنگی و معنوی جامعه است.
نظر شما