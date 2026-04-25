گامی بلند برای سلامت مادر و کودک کلید خورد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، در راستای ارتقای خدمات سلامت و رفاه اجتماعی، برنامه ویزیت رایگان مادران باردار آغاز شد. این طرح که با هدف حمایت از سلامت مادران و کاهش دغدغه‌های درمانی اجرا می‌شود، امکان مشاوره و معاینه بدون هزینه را برای مادران فراهم کرده است.

طرح «ویزیت رایگان مادران باردار» با شعار «سلامت مادر، رفاه خانواده» در مراکز بهداشتی و درمانی فعال شده است. مادران باردار می‌توانند بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای، از خدمات پزشکی عمومی و تخصصی بهره‌مند شوند. مسئولان اجرایی این طرح تأکید کرده‌اند که گفت‌وگوی مستقیم مادر با پزشک و پیگیری منظم وضعیت بارداری، اولویت اصلی این برنامه است.