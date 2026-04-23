جواب آزمایش داری؟ بفرست بله

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، بازوی ویزیت رایگان مادران باردار در اپلیکیشن بله، یک فضای امن و در دسترس برای طرح سوالات پزشکی مادران باردار است و اگر نتیجه آزمایش یا سونوگرافی ات برایت مبهم است میتوانی تصویر آن را ارسال کنی و از پزشکان و ماماها راهنمایی بگیرید.

این خدمات کاملا رایگان است و با هدف کاهش نگرانی و همراهی با مادران باردار ارائه می شود و پاسخ ها توسط پزشکان و ماماهای داوطلب ارائه می شود تا در شرایطی که دسترسی به پزشک سخت تر است، بتوانی سریع تر و راحت تر به راهنمایی دست پیدا کنید.

در این بازو میتوانی بدون نیاز به مراجعه حضوری، سوالات خود را درباره بارداری علائم نگرانی ها یا نتایج آزمایش ها مطرح کنید.

گاهی یک سوال ساده می تواند ذهن را درگیر کند گاهی دیدن یک نتیجه آزمایش یا سونوگرافی بدون توضیح پزشک نگران کننده می شود. اگر در این روزها دسترسی به پزشک برایت سخت شده، نگران نباش در بازوی ویزیت رایگان مادران باردار میتوانی سوالت را مطرح کنی و از پزشکان و ماماها پاسخ بگیری اینجا می توانی سوالاتت را بنویسی تصویر آزمایش یا سونوگرافی ات را ارسال کنی و راهنمایی دریافت کنی همه این خدمات به صورت رایگان ارائه می شود تا در این مسیر با آرامش بیشتری پیش بروید.

این خدمات از طریق ربات رسمی به آیدی @drjahadibot در پیامرسان بله ارائه میشود و متقاضیان میتوانند با ارسال پیام، مشاوره رایگان دریافت کنند.