به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید استوار یکم «میلاد مرادیتبار»، فدایی امنیت، امروز در میان بدرقه چشمان بارانی مردم و حضور مسئولان و فرماندهان نظامی و انتظامی، در گلزار شهدای خرمآباد در آغوش خاک آرام گرفت.
مراسم تشییع پیکر مطهر شهید استوار یکم میلاد مرادیتبار، با حضور نماینده ولیفقیه در استان لرستان، سردار هاشمیفر فرمانده انتظامی لرستان، مسئولان استانی، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمع کثیری از مردم شهیدپرور خرمآباد برگزار شد.
وداع باشکوه مردم خرمآباد با پیکر مطهر شهید
مردم شهیدپرور خرمآباد با حضور حماسی خود در این آئین، بار دیگر وفاداری خود را به راه شهدا و آرمانهای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.
پیکر مطهر این شهید والامقام پس از تشییع در میان سیل جمعیت عزادار، در گلزار شهدای خرمآباد به خاک سپرده شد.
بنابراین گزارش، در جریان اجرای مأموریتهای پلیسی و مقابله با اشرار مسلح جادهای، یکی از فرزندان رشید و غیور استان لرستان، استوار یکم «میلاد مرادیتبار»، به فیض عظمای شهادت نائل آمد.
این شهید والامقام در مسیر پاسداری از امنیت شهروندان، جان خود را فدا کرد.
