به گزارش خبرگزاری مهر، در یک اقدام جراحی موفق و حرفه‌ای، توده شکمی ۷ کیلویی با منشأ تخمدان در بیمارستان امام خمینی (ره) کوهدشت از شکم یک خانم ۴۷ ساله خارج شد.

این جراحی موفقیت‌آمیز و دقیق توسط دکتر وحید خدادادی، متخصص جراحی عمومی، و با همکاری حرفه‌ای تیم اتاق عمل بیمارستان امام خمینی (ره) کوهدشت انجام گرفت.

این عمل نشان‌دهنده توانمندی بالای تیم جراحی این بیمارستان در انجام اقدامات پیچیده پزشکی است.

خارج‌سازی توده ۷ کیلویی با منشأ تخمدان از شکم بیمار، یکی از موارد نادر و پیچیده جراحی محسوب می‌شود که نیازمند دقت، تخصص و همکاری تیمی حرفه‌ای است. موفقیت این عمل، بار دیگر توانمندی کادر درمان بیمارستان امام خمینی (ره) کوهدشت را به اثبات رساند.

پس از نتیجه‌بخش بودن عمل جراحی، بیمار با حال عمومی پایدار و مساعد، از بیمارستان ترخیص شد.

