عوامل اصلی توزیع مواد مخدر صنعتی در نایین دستگیر شدند

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با رصد اطلاعاتی و اقدامات هوشمندانه پلیسی، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان طی هماهنگی قضایی با عملیات غافلگیرانه عوامل اصلی حمل و توزیع کننده مواد مخدر صنعتی شهر نایین را دستگیر کردند.

وی افزود: در این عملیات حمل کننده غیر بومی و توزیع کننده بومی شهرستان نیز دستگیر و یک دستگاه خودرو توقیف و مقدار ۸۴ گرم مواد مخدر شیشه و مقدار ۱۳ گرم مواد مخدر هروئین به صورت آماده و بسته‌بندی شده جهت فروش، کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت: از مردم عزیز درخواست داریم تا در راستای ارتقاء امنیت شهر، گزارش‌های خود درباره فعالیت خرده‌فروشان و حضور معتادان را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان در اختیار پلیس قرار دهند.