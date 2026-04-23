۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۵

عوامل اصلی توزیع مواد مخدر صنعتی در نایین دستگیر شدند

نایین- فرمانده انتظامی شهرستان نایین از دستگیری عوامل اصلی توزیع مواد مخدر صنعتی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با رصد اطلاعاتی و اقدامات هوشمندانه پلیسی، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان طی هماهنگی قضایی با عملیات غافلگیرانه عوامل اصلی حمل و توزیع کننده مواد مخدر صنعتی شهر نایین را دستگیر کردند.

وی افزود: در این عملیات حمل کننده غیر بومی و توزیع کننده بومی شهرستان نیز دستگیر و یک دستگاه خودرو توقیف و مقدار ۸۴ گرم مواد مخدر شیشه و مقدار ۱۳ گرم مواد مخدر هروئین به صورت آماده و بسته‌بندی شده جهت فروش، کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت: از مردم عزیز درخواست داریم تا در راستای ارتقاء امنیت شهر، گزارش‌های خود درباره فعالیت خرده‌فروشان و حضور معتادان را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان در اختیار پلیس قرار دهند.

