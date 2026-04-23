۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۵

برپایی پویش «حفظ ماندگار قرآن» به نیت شهدای میناب 

برپایی پویش «حفظ ماندگار قرآن» به نیت شهدای میناب 

پویش «حفظ ماندگار» از سوی مؤسسه قرآنی «انصارالحیدر» به نیت ۱۶۸ شهید دانش‌آموز مدرسه «شجره طیبه» شهرستان میناب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حفظ ماندگار مبتنی بر کتاب حفظ ماندگار و براساس حفظ تصویری قرآن عنوان طرحی است که مؤسسه قرآنی «انصارالحیدر» اقدام به برگزاری آن کرده است.

این مؤسسه اخیراً و به نیت ۱۶۸ شهید دانش‌آموز مظلوم مدرسه «شجره طیبه» اقدام به برگزاری این طرح با ۱۶۸ سهم به نیت هر یک از شهدای این مدرسه کرده که هدف اصلی آن گسترش فرهنگ قرآن در میان کودکان و نوجوانان و اهدای ثواب آن به ارواح مطهر شهداست.

دوره‌های ارائه شده در این طرح شامل حفظ تصویری، روخوانی، روان‌خوانی، تجوید، مفاهیم و مسیر موفق حفظ قرآن است ضمن آنکه نسخه دیجیتال کتاب «حفظ ماندگار» نیز برای شرکت داوطلبان در مسابقه حفظ ماندگار ارائه می‌شود.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام شرکت در این دوره و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به شناسه hefzemandegar۲ در پیام‌رسان ایتا مراجعه کنند.

سیده فاطمه سادات کیایی

