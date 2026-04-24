به گزارش خبرنگار مهر، قبل از پایان سال ۱۴۰۴، تعداد زیادی از اقلام دارویی مشمول اصلاح قیمت‌ها شدند و این روند در سال جدید هم ادامه داشت؛ تا جایی که گفته می شود حدود ۵۰۰۰ قلم دارو مشمول اصلاح قیمت‌ شده اند. اما، نکته مهم در این بین، وضعیت پوشش بیمه‌ای این داروها است که در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اینکه بیمه های پایه، توانسته‌اند تمامی این اقلام دارویی را که مشمول اصلاح قیمت‌ها شده‌اند، پوشش بدهند یا خیر؛ سئوالی است که بیمه‌ها به صورت شفاف پاسخ نداده‌اند.

این در حالی است که دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور براساس مصوبه هیئت وزیران و ضوابط مربوطه، سهم یارانه ارزی و سقف قیمت برای سازمان‌های بیمه‌گر پایه را تعیین می‌کند.

محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، درباره تغییرات در پوشش بیمه‌ای داروها، گفت: در فهرست داروهای تحت پوشش بیمه، متناسب با مصوبات سازمان غذا و دارو و شورای عالی بیمه، تغییراتی از جمله به‌روزرسانی قیمت‌ها و اضافه شدن برخی داروها اعمال شده که این موارد در سامانه‌ها بارگذاری و به مراکز ارائه‌ دهنده خدمات ابلاغ شده است.

در همین حال، سازمان تامین اجتماعی، روز گذشته در خبری که روی خروجی سایت این سازمان قرار گرفت؛ اعلام کرد: بلافاصله پس از ابلاغ قیمت داروها، طبق میزان سهم تعیین شده در تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی، به‌روزرسانی قیمت داروها را در سامانه‌های مکانیزه انجام داده است.

این در حالی است که بیماران مبتلا به هموفیلی، تالاسمی و دیالیزی از پرداخت فرانشیز برای داروهای موجود در فهرست تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر پایه معاف هستند. همچنین طبق ضوابط صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج، بخشی از هزینه‌های این گروه توسط این صندوق پرداخت می‌شود.

مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، در خصوص تغییر قیمت داروها، گفت: قیمت‌های جدید دارو در هفتم فروردین ۱۴۰۵ به شورای عالی بیمه ارسال و ابلاغ شد تا از ۱۵ فروردین اجرایی شود، یعنی برای ثبت این تغییرات نیز مهلت ۱۰ روزه‌ در سامانه‌ها در نظر گرفته شد، اما به‌ دلیل مشکلات در مشخص بودن منابع مالی، این تغییرات تاکنون به‌ طور کامل در سامانه‌ها اعمال نشده و همین موضوع موجب بروز مشکلاتی برای مردم شده است.

وی با تأکید بر لزوم مدیریت قطعی سامانه های دارویی و بیمه ای، افزود: برای کاهش مشکلات، باید کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان بیمه‌ها و بخش فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو تشکیل شود تا با برگزاری جلسات مستمر، فرآیندها برای داروخانه‌ها یکپارچه‌سازی شده و دغدغه‌های آنها و به تبع آن بیماران، برطرف شود.