۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

توسعه کشت کلزا در میامی با ۳۰۰هکتار؛ پیش‌بینی برداشت ۷۰۰تن دانه روغنی

میامی- مدیر جهاد کشاورزی میامی از توسعه کشت کلزا در این شهرستان خبر داد و گفت: سطح زیر کشت این دانه روغنی به ۳۰۰ هکتار رسیده و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۷۰۰ تن محصول برداشت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر پنجشنبه در بازدید مزارع میامی از توسعه کشت کلزا طی سنوات اخیر در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: سطح زیر کشت دانه روغنی کلزا به ۳۰۰ هکتار رسیده است.

وی ادامه داد: با توجه به طرح تغییر الگوی کشت دانه های روغنی نظیر کلزا، کاملیا و آفتابگردان در دستور جهاد کشاورزی قرار دارد و در این بین میامی از ظرفیت خوبی برای این مهم برخوردار است.

مدیر جهاد کشاورزی میامی کشت کلزا را جایگزین مناسب برای اجرای تناوب در خاک معرفی کرد و افزود: افزایش حاصلخیزی خاک، کاهش تراکم آفات و علف های هرز و بهبود عملکرد محصول بعدی از مزایای کشت کلزا است.

حسینی پیش‌بینی برداشت محصول کلزا را در میامی بالغ بر ۷۰۰ تن برآورد کرد و اظهار داشت: کلزا تا ۴۵ درصد روغن قابل استحصال دارد که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.

وی افزود: دولت رویکرد حمایتی در خرید این محصول دارد و لذا توسعه کشت آن موجب افزایش درآمد کشاورزان و کاهش وابستگی به واردات روغن نباتی می شود.

کد مطلب 6809115

