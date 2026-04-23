به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر پنجشنبه در بازدید مزارع میامی از توسعه کشت کلزا طی سنوات اخیر در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: سطح زیر کشت دانه روغنی کلزا به ۳۰۰ هکتار رسیده است.

وی ادامه داد: با توجه به طرح تغییر الگوی کشت دانه های روغنی نظیر کلزا، کاملیا و آفتابگردان در دستور جهاد کشاورزی قرار دارد و در این بین میامی از ظرفیت خوبی برای این مهم برخوردار است.

مدیر جهاد کشاورزی میامی کشت کلزا را جایگزین مناسب برای اجرای تناوب در خاک معرفی کرد و افزود: افزایش حاصلخیزی خاک، کاهش تراکم آفات و علف های هرز و بهبود عملکرد محصول بعدی از مزایای کشت کلزا است.

حسینی پیش‌بینی برداشت محصول کلزا را در میامی بالغ بر ۷۰۰ تن برآورد کرد و اظهار داشت: کلزا تا ۴۵ درصد روغن قابل استحصال دارد که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.

وی افزود: دولت رویکرد حمایتی در خرید این محصول دارد و لذا توسعه کشت آن موجب افزایش درآمد کشاورزان و کاهش وابستگی به واردات روغن نباتی می شود.