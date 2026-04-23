نماینده لبنانی: مذاکره با رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حسن فضل الله، نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان در واکنش به خبرها درباره برگزاری دور دوم مذاکرات دولت و رژیم صهیونیستی در آمریکا گفت: حزب الله می‌خواهد به آتش بس پایبند باشد، اما اسرائیل نیز باید به آن پایبند باشد.

حسن فضل الله در ادامه سخنانش تأکید کرد: مذاکرات مستقیم با اسرائیل اشتباه بزرگی است که منجر به افزایش اختلافات داخلی خواهد شد.

اظهارات این نماینده لبنانی در حالی است که طبق برنامه از پیش تعیین شده نمایندگان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی امروز با نظارت آمریکا در واشنگتن دور دوم مذاکرات خود را برگزار خواهند کرد. مذاکراتی که پس از دور نخست آن با واکنش ها و مخالفت های بسیاری در داخل و حتی خارج لبنان مواجه شده است.

ادعای آمریکا درباره میانجیگری این مذاکرات هم در زمانی مطرح شده است که به اعتراف «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی آمریکا به‌طور کامل از گسترش شهرک‌ها در کرانه باختری حمایت می‌کند.

اسموتریچ همچنین گفت که هماهنگی کامل و حمایت همه‌جانبه‌ای از سوی دولت کنونی آمریکا در زمینه ساخت‌وساز، سازمان‌دهی و مسائل امنیتی در کرانه باختری وجود دارد.